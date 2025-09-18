विज्ञापन
सांगली में 'स्पेशल 26' स्टाइल लूट: इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर करोड़ों की ठगी, तीन गिरफ्तार

तीन दिन पहले, कवठेमहांकल में डॉ. जगन्नाथ म्हेत्रे के घर पर सात लोगों के एक गिरोह ने आयकर विभाग का अधिकारी बनकर छापा मारा था. छापे के दौरान उन्होंने 15 लाख रुपये नकद और 1 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य का 410 ग्राम सोना लूट लिया था.

  • सांगली के कवठेमहांकल में आयकर अधिकारी बनकर एक डॉक्टर के घर से करोड़ों की लूट का मामला सामने आया है.
  • स्थानीय अपराध शाखा ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक महिला भी शामिल है.
  • गिरोह ने डॉ. जगन्नाथ म्हेत्रे के घर से नकद पंद्रह लाख रुपये और सोना लूट लिया था.
सांगली के कवठेमहांकल में 'स्पेशल 26' फिल्म की तर्ज पर आयकर विभाग के अधिकारी बनकर एक डॉक्टर के घर से करोड़ों की लूट को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. स्थानीय अपराध शाखा ने इस मामले में 48 घंटों के भीतर एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य फरार हैं.

क्या है मामला?
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले की जांच शुरू की और फर्जी आयकर छापे में शामिल इस गिरोह का पर्दाफाश किया. सांगली पुलिस के मुताबिक, इस अपराध में शामिल सभी संदिग्ध उच्च शिक्षित युवा हैं. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से लूटी गई नकद राशि और सोने के आभूषण जब्त कर लिए हैं. फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

