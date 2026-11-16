रूस पर यूक्रेन ने किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला

रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि रूस ने यूक्रेन द्वारा छोड़े गए 1,336 ड्रोन को मार गिराया है. लगभग पांच साल पहले रूस द्वारा अपने पड़ोसी देश पर किए गए पूर्ण आक्रमण के बाद से, यह एक बार में सबसे बड़ी संख्या में ड्रोन को मार गिराए जाने का मामला है.

यूक्रेन ने रूस, अवैध रूप से कब्ज़ा किए गए क्रीमिया प्रायद्वीप, और काला सागर तथा अज़ोव सागर के इलाकों में अपनी लंबी दूरी की हवाई हमलों की क्षमता बढ़ा दी है. हाल के महीनों में, कुछ दिनों में तो 1,000 से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल करके हमले किए गए हैं.

दूसरी ओर, रूस ने यूक्रेन के नागरिक इलाकों पर लगातार हमले किए हैं. इन हमलों का मकसद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को ठप करना और वहां के लोगों का मनोबल तोड़ना है, जिसके लिए विशेष रूप से पावर ग्रिड (बिजली ढांचे) को निशाना बनाया जा रहा है.

अमेरिका की मध्यस्थता से हुई बातचीत का लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का कहना है कि पिछले हफ्ते हुई मुलाकातों के बाद, उन्हें मॉस्को और कीव के प्रतिनिधिमंडलों के बीच आगे और बातचीत कराने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

पश्चिमी देशों के विश्लेषकों और अधिकारियों का कहना है कि इस युद्ध में लाखों सैनिक और यूक्रेन के हज़ारों आम नागरिक मारे जा चुके हैं. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में हुए एक हमले में छह लोग घायल हो गए. इस इलाके में इल्स्की तेल रिफाइनरी स्थित है, जो अक्सर यूक्रेनी ड्रोन हमलों का निशाना बनती रही है.

गवर्नर यूरी स्ल्यूसर ने बताया कि यूक्रेन की सीमा के पास रोस्तोव क्षेत्र के अज़ोव शहर में, ड्रोन हमलों की वजह से तीन लोग घायल हो गए. यूक्रेन की सेना ने एक बयान में कहा कि रूस के भीतर विद्रोही गुटों के साथ मिलकर काम कर रहे कीव-समर्थक बलों ने अज़ोव में दो तेल डिपो पर हमला किया.

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