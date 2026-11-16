"हम आज के युद्धों के लिए तैयार हैं और भविष्य के युद्धों की तैयारी कर रहे हैं": नौसेना प्रमुख

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सोमवार को कहा कि पिछले चार दशकों में भारतीय नौसेना में बहुत बड़ा बदलाव आया है. खासकर पिछले 5 वर्षों में काफी बदलाव आया है. उन्होंने बताया कि नौसेना आज के युद्धों के लिए तैयार है और साथ ही भविष्य के संघर्षों के लिए भी सक्रिय रूप से तैयारी कर रही है.

राष्ट्रीय राजधानी में 'ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0' को संबोधित करते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि कैसे हाल के वर्षों में तेजी से बदलते भू-राजनीतिक हालात और तकनीकी विकास ने युद्ध के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है. नौसेना प्रमुख ने कहा, "पिछले चार दशकों में बहुत कुछ बदल गया है. असल में, मैं तो कहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में ही बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि पिछले चार-पांच वर्षों में भू-राजनीति जिस तेजी से बदली है, वह वाकई चौंकाने वाली है. युद्ध के हर क्षेत्र में तकनीक कई रूपों में सामने आई है, और इस वजह से युद्ध और युद्ध लड़ने के तरीके का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है." आधुनिक संघर्षों में शामिल पक्षों के बढ़ते दायरे की ओर इशारा करते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों तरह के पक्षों के लिए उन्नत क्षमताओं को आसानी से उपलब्ध करा दिया है. उन्होंने कहा, "किसी भी तरह के संघर्ष में शामिल पक्षों की संख्या काफी बढ़ गई है - इसमें सरकारी पक्ष, गैर-सरकारी पक्ष और हर तरह के लोग शामिल हैं. ऐसा उस प्रक्रिया की वजह से हुआ है जिसे हम 'प्रौद्योगिकियों का लोकतंत्रीकरण' कहते हैं. दुनिया के आपस में जुड़े होने और पिछले तीन-चार दशकों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वैश्वीकरण के व्यापक प्रभाव के कारण, आज बहुत सस्ती, बेहद शक्तिशाली और बहुउपयोगी तकनीकें आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी खरीद सकता है. पूंजी, पैसा, लोग और तकनीकें दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से पहुंच सकती हैं. इसलिए, ये तकनीकें किसी के भी लिए—चाहे वे अच्छे लोग हों या बुरे—आसानी से उपलब्ध हैं." नौसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि नए हथियारों के प्रसार ने युद्ध को काफी जटिल बना दिया है. नौसेना प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि आधुनिक युद्ध अब पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर नए आयामों तक फैल गया है, जिससे संघर्ष कहीं अधिक जटिल और तेज हो गए हैं. एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा, "युद्ध अब सभी क्षेत्रों में फैल गया है. पारंपरिक रूप से हम कहते थे कि हम समुद्र, जमीन और हवा में लड़ते हैं. लेकिन अब हमने अपनी शब्दावली में तीन और आयाम जोड़ लिए हैं: हम साइबर क्षेत्र में लड़ते हैं, अंतरिक्ष में लड़ते हैं, और 'कॉग्निटिव' (संज्ञानात्मक/मानसिक) क्षेत्र में भी लड़ते हैं. इसके अलावा, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (विद्युत-चुंबकीय) क्षेत्र में भी लड़ते हैं. युद्ध अब हर तरह के क्षेत्रों में फैल गया है और तकनीकें दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई हैं. इस वजह से, युद्ध कहीं अधिक जटिल और तेज हो गया है." सैन्य अभियानों में अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि निगरानी उपग्रहों की तैनाती ने आधुनिक युद्धक्षेत्र को लगभग पारदर्शी बना दिया है. उन्होंने कहा, "चूंकि सेनाओं के हर काम में अंतरिक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गया है, इसलिए युद्धक्षेत्र लगभग पारदर्शी हो गया है. दुनिया भर में पृथ्वी पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए निगरानी उपग्रहों की संख्या चौंकाने वाली है, और इसने युद्धक्षेत्र की पारदर्शिता को काफी बढ़ा दिया है. इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बदलाव आया है." वर्दी में बिताए अपने चार दशकों को याद करते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के बेड़े की क्षमताओं में आई भारी वृद्धि के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि इसी तरह की प्रगति पूरे भारतीय सशस्त्र बलों में भी देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा, "मेरे सेवाकाल के इन चार दशकों में भारतीय नौसेना जिस तरह से बदली है, वह वाकई हैरान करने वाला है. जब हम नौसेना में आए थे, तब हम जिन जहाजों पर काम करते थे, और आज हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे पास जो जहाज हैं, उनके बीच का अंतर कोई मामूली नहीं, बल्कि बहुत बड़ा है. चाहे बात जहाजों की बनावट की हो, उनकी 'स्टेल्थ' (छिपने की क्षमता) की हो, तकनीकी क्षमताओं की हो, निगरानी की पहुंच की हो, या फिर हथियारों की रेंज की. हर मामले में बहुत बड़ा बदलाव आया है." नौसेना की परिचालन तैयारियों के बारे में बात पूरी करते हुए, एडमिरल स्वामीनाथन ने आगे कहा, "भारतीय नौसेना में काफी कुछ बदल गया है, और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना की ओर से कह सकता हूँ: हम आज के युद्धों के लिए तैयार हैं और भविष्य के युद्धों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं."

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