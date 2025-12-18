रूस-यूक्रेन युद्ध : उत्तराखंड के राकेश की संदिग्ध मौत, परिजनों का आरोप- जबरन सेना में कराया गया था भर्ती

उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर जिले से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली खबर सामने आई है.सितारगंज के शक्तिफार्म क्षेत्र का रहने वाला युवक राकेश कुमार मौर्या, जो पढ़ाई के लिए रूस गया था,उसकी वहां संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है.परिजनों का आरोप है कि पढ़ाई के बहाने उसे रूस ले जाया गया और वहां जबरन सेना (Russian Army) की ट्रेनिंग में भेज दिया गया.

परिजनों का कहना है कि राकेश कुमार मौर्या आठ अगस्त 2025 को पढ़ाई के लिए रूस गया था. राकेश कुमार ने परिजनों को 30 अगस्त को फोन पर बताया कि उसे वहां रहते हुए आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है. उस समय वो ट्रेनिंग कर रहा है. 30 अगस्त के बाद जब राकेश कुमार के परिवार का उनसे फोन पर बात नहीं हो पाई. इस मामले को लेकर राकेश के माता-पिता ने भारत सरकार से इसे लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है.

इस शिकायत के बाद वो कई बार विदेश मंत्रालय और रूस के दूतावास से सम्पर्क भी किया ताकि उनका बेटा वापस लौट आए. लेकिन दस दिन पहले उनको अधिकारियों ने बताया कि उनके बेटे राकेश की मौत हो गई है. 17 दिसंबर को 2025 को राकेश कुमार का शव हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया. पीड़ित अभिभावक इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं.