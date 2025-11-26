रोहतक में दर्दनाक मौत, खेलते-खेलते खिलाड़ी पर गिरा बास्केटबॉल पोल, CCTV फुटेज आई सामने

हरियाणा के रोहतक से दर्दनाक हादसा सामने आया है. रोहतक में प्रैक्टिस करते हुए एक राष्ट्रीय बास्केट बॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के सीने पर बास्केटबॉल पोल ही गिर गया, जिसके कारण खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई. ये मामला लखन माजरा गांव के स्टेडियम का है. इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि खिलाड़ी अभ्यास कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह जंप करता है तो पूरा पोल ही उसकी छाती पर गिर जाता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक- हार्दिक राठी सब जूनियर नेशनल और यूथ नेशनल खेल चुका था. बास्केट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंदौर एकेडमी में उसका चयन भी हो चुका था. अभ्यास के लिए उसे फोन करके बुलाया जाता था, इसलिए वह अपने गांव में भी प्रैक्टिस करता था. सुबह वह अभ्यास कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ. उस वक्त टीम के अन्य सदस्य साइड में आराम कर रहे थे.

हार्दिक ने जैसे ही जंप किया तो वैसे ही बास्केटबॉल पोल उस पर गिर गया. पास बैठे खिलाड़ी तुरंत हार्दिक के पास पहुंचे और डॉक्टरों के पास उसे ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने खिलाड़ी को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है.