होली-दिवाली से लेकर डिजिटल इंफ्रा में बढ़त तक... ऋषि सुनक ने बताया दुनिया में कैसे बढ़ी भारत की धाक

NDTV वर्ल्ड समिट के दौरान ऋषि सुनक ने भारत को दुनिया का आर्थिक सुपर पावर बताया. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशक देखें तो चीजें काफी बदली हैं.

ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने भारत की बढ़ती ताकत का किया जिक्र
  • ऋषि सुनक ने भारत को विश्व स्तर पर आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पहचान बनाने वाला देश बताया
  • उन्होंने कहा कि भारत के त्योहार होली और दिवाली अब दुनिया के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जा रहा है
  • ऋषि सुनक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर उपयोग और नई तकनीकों के स्वागत पर भी जोर दिया है
नई दिल्ली:

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दुनिया में भारत की बढ़ती धमक का जिक्र करते हुए कहा कि आज विश्व भर में भारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है. भारत के आर्थिक विकास की वजह से दुनिया के दूसरे देश भारतीय और यहां बनी चीजों का खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं. चाहे बात होली-दिवाली जैसे त्योहारों की हो या फिर यहां के बनने वाले खानों की दुनियाभर में इनके प्रति लोगों को रुझान लगातार बढ़ रहा है. इसी तरह डिजिटल इंफ्रा में बढ़त भी भारत को दुनिया के सामने और मजबूत बना रही है. भारत की वजह से ही दुनिया अब होली और दिवाली जैसे त्योहारों को भी धूम-धाम से मना रही है. गौरतलब है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर ब्रिटेन में होली दिवाली हाल के सालों में लगातार मनाई जा रही है

AI  से हमे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए

ऋषि सुनक ने इस बातचीत के दौरान AI के इस्तेमाल पर भी खासा जोर दिया था. उन्होंने कहा था कि हमे हर नई तकनीक का स्वागत करना चाहिए. इसका बेहतर इस्तेमाल कर हम इससे फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा था कि जब मैं सरकार में था, हर सरकार ये सोचता है कि कैसे चीजों को बदले, मैंने भी एआई पर नया कानून बनाया. मौजूदा सरकार भी उसे चला रही है. तकनीक काफी तेजी से बदल रही है. हमें ऐसे तकनीक से हर तरह से फायदा उठाना चाहिए. सरकार के रूप में आम लोगों की सुरक्षा भी अहम होनी चाहिए.न्यू एआई सिक्यॉरिटी संस्थान भी खुल रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षित रहे. ताकि सरकार तुरंत बदलाव करें और सरकार बीच में तुरंत हस्तक्षेप करे. सिक्यॉरिटी रिस्क का खास ध्यान रखा जाता है, साइबर रेस और बायो टेरेरिज्म पर ख्याल रखा जाता है. 

भारत एक आर्थिक सुपर पावर है

समिट के दौरान ऋषि सुनक ने भारत को दुनिया का आर्थिक सुपर पावर बताया था. उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दशक देखें तो चीजें काफी बदली हैं. भारत अब हर जगह अपनी अलग छाप छोड़ रहा है. क्रिकेट जल्दी ही ओलंपिक खेल बनेगा.इसमें भी ब्रॉडकास्ट राइट्स से लेकर सबकुछ होगा.इससे भारत मजबूत शक्ति बनेगा.देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है.एनर्जी और तकनीक के साथ हमने एआई की बात की. भारत इस इलाके में काफी मजबूत है, एनर्जी प्लान भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है. मुझे काफी खुशी है एनर्जी के मामले में ब्रिटेन तीन पर और भारत ठीक नीचे चौथे नंबर पर है. पीएम नरेंद्र मोदी काफी मेहनत कर रहे हैं और चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं.

इंडिया शाइनिंग एक बड़ी बात है

ऋषि सुनक ने कहा था कि आज इंडिया शाइनिंग एक बड़ी बात है. दुनिया में सभी देश एक-दूसरे के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं . ऐसे में बाकी देश एक दूसरे से कारोबार करने के इच्छुक होते हैं. 

ट्रंप के टैरिफ पर भी की थी बात

वर्ल्ड समिट में ऋषि सुनक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया अब आगे बढ़ चुकी है. कोविड के कारण हेल्थ क्राइसेस आया.यहां सप्लाई चेन की अहम भूमिका का पता चला. चीन भी काफी अहम बन चुका है. कारोबारी रिश्ते के साथ देशों को सुरक्षा के बारे में भी सोचना होता है. सेंसेटिव सेक्टर में सभी देश सतर्क होकर बदलाव कर रहे हैं.

