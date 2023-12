केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी आमंत्रित अतिथियों से राममंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो प्राण-प्रतिष्ठा के बाद में मंदिर की यात्रा की योजना बनाने वालों के लिए ये जरूरी है कि उपलब्ध कराई जा रहीं सभी सुविधाओं की पूरी जानकारी ले लें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें कोई असुविधा न हो. 22 जनवरी को पीएम मोदी राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे जबकि सभी क्षेत्रों से दिग्गज नेताओं, संतों और गणमान्य व्यक्तियों के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है.

अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी को शुरू होंगे. वाराणसी के एक वैदिक पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित 22 जनवरी को राम लला के अभिषेक समारोह का मुख्य अनुष्ठान करेंगे.

14 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में अमृत महाउत्सव मनाया जाएगा. 1008 हंडी महायज्ञ (Hundi Mahayagya) का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाएगा. श्री रामजन्मभूमि तीरथ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभिषेक के दिन दोपहर 12 बजे से 12:45 बजे के बीच राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला को विराजमान करने का निर्णय लिया है. ट्रस्ट ने समारोह के लिए सभी संप्रदायों के 4,000 संतों को आमंत्रित किया है.



