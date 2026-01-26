PM Modi Live: गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कुछ देर में जाएंगे राजघाट

पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 77वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है. कुछ देर में पीएम राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे. पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर देश के वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे. पीएम मोदी 26 जनवरी के अवसर पर खास तरह की पगड़ी भी पहनते हैं. इस बार भी सबकी नजरें पीएम मोदी की पगड़ी पर रहेंगी.
PM Modi goes full Kesari today. Saffron turban & saffron attire have historically been worn by brave Rajput warriors as they went into battle against those who had come to desecrate their land. Operation Sindoor is on going, the mission mode is still on.— Smita Prakash (@smitaprakash) August 15, 2025
(Image: NDTV) pic.twitter.com/rdLlPHL0ph
