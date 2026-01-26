विज्ञापन
PM Modi Live: गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कुछ देर में जाएंगे राजघाट

PM Modi Pagdi News: पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. पीएम कुछ देर में देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे.

पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 77वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है. कुछ देर में पीएम राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे. पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर देश के वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे. पीएम मोदी 26 जनवरी के अवसर पर खास तरह की पगड़ी भी पहनते हैं. इस बार भी सबकी नजरें पीएम मोदी की पगड़ी पर रहेंगी. 


 

