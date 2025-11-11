विज्ञापन
बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग, दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान

बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में लोग जमकर वोट डाल रहे हैं. यही वजह है कि 5 बजे तक रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हो चुकी है.

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग, दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान
  • बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67 प्रतिशत के आसपास मतदान हुआ है
  • दूसरे चरण के मतदान में बिहार के मतदाताओं ने पहले चरण की तरह ही जबरदस्त उत्साह दिखाया है
  • पांच बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मतदान प्रतिशत इस बार पिछले चुनावों की तुलना में अधिक है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में जहां पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई थी, वैसा ही उत्साह लोगों में दूसरे चरण के मतदान में भी दिख रहा है. इसी का नतीजा है कि 5 बजे तक ही दूसरे चरण के मतदान में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हो चुकी है. दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान हो चुका है. इससे पता लगा रहा है कि अबकी बार बिहार के लोग अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं.

किस जगह पर कितना मतदान (5 बजे तक)

  • कटिहार में 75.23% वोटिंग 

  • बांका में 68.91%

  • जमुई में 67.81%

  • अररिया में 67.79%

  • गया में 67.50% 

  • कैमूर (भभुआ) में 67.22%

  • भागलपुर में 66.03%

  • औरंगाबाद में 64.48%

  • जहानाबाद में 64.36%

  • अरवल में सबसे कम 63.06% वोटिंग

मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें

बिहार विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान जारी है. इस चुनाव को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिख रहा है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई नजर आई, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. महिलाओं की कतार पुरुष मतदाताओं से भी लंबी नजर आ रही है. इस बीच, भागलपुर से एक सुखद तस्वीर सामने आई, जहां एक शख्स, जो ऑक्सीजन सपोर्ट के जरिए अपना जीवन गुजार रहे हैं, वे भी अपनी पत्नी के साथ बूथ तक पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया.

कतार में लगे मतदाताओं से तेजस्वी की अपील

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई ‘‘रिकॉर्ड मतदान'' ने यह संदेश दे दिया है कि राज्य की जनता को ‘‘नतीजा'' चाहिए, ‘‘जुमला'' नहीं. राजद नेता यादव ने मतदाताओं से अपील की कि वे कतार में लगे रहें और वोट डाले बिना कतार छोड़कर वापस नहीं लौटें. राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा.

