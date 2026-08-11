Jharkhand Student Protest Live Updates: झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 18वें दिन भी जारी है. गुस्साए छात्रों ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर उनको छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज का बुरा लगा तो वह सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते.वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया है. बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. सोमवार को रांची में JPSC-JSSC विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार के विरोध में ABVP कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई. जानें छात्र आंदोलन से जुड़ा पल-पल का अपडेट.

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