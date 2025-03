Ramadan 2025: भारत में रमजान के चांद का हुआ दीदार, रविवार को रखा जाएगा पहला रोजा

Ramadan 2025: मुसलमानों को रमजान के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है. जो इस साल रविवार 2 मार्च से शुरू होने जा रहा है. शनिवार एक मार्च को भारत में रमजान के चांद का दीदार हुआ. जिसके बाद रविवार से माह-ए-रमजान की शुरुआत की घोषणा की गई. शनिवार शाम भारत के अलग-अलग हिस्सों में आसमान में रमजान के चांद का दीदार हुआ. हैदराबाद में मक्का मस्जिद के ऊपर आसमान में अर्धचंद्र देखा गया, जो रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत का प्रतीक है. तिरुवनंतपुरम में पूर्वी किले के ऊपर भी अर्धचंद्र दिखा. जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों के तरावीह की नमाज अदा की.

हैदराबाद में मक्का मस्जिद के ऊपर आसमान में दिखा अर्धचंद्र.

दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रमजान को लेकर खरीदारी

मुस्लिम समाज के लोग रमजान की तैयारियों में जुटे हैं. दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में खजूर और सेवइयों की खरीदारी जोरों पर है. दुकानदारों का कहना है कि लोग दूर-दराज से भी आ रहे हैं. साथ ही स्थानीय लोग भी खरीदारी कर रहे हैं. हालांकि, बिक्री पर महंगाई का असर भी दिख रहा है, क्योंकि माल की कीमतें बढ़ी हुई हैं.

