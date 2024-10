जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, 20 दिन की मिली है पैरोल

हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 20 दिन की पैरोल दे दी है. आज सुबह 6:00 बजे राम रहीम को भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकल गया है. रोहतक जेल से राम रहीम बरनावा आश्रम गए हैं. यह आश्रम उत्तर प्रदेश के बागपत में है.

शर्तों के साथ मिली पैरोल

गुरमीत राम रहीम ने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल देने की अर्जी दी थी. पैरोल की शर्तों के अनुसार, डेरा प्रमुख किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि में भाग नहीं लेगा और इस अवधि के दौरान हरियाणा से बाहर रहेगा. इसके अलावा, दोषी की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह चुनाव संबंधी किसी गतिविधि में शामिल न हो।

#WATCH | Haryana: Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh released from Sunaria prison in Rohtak after being granted 20-day parole. pic.twitter.com/eGvRZI4irx