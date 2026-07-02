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नई दिल्ली:

गुरुवार 2 जुलाई को तड़के अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया. बम-बम भोले के जयकारे के साथ भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना हुए. दूसरी ओर अयोध्या राम मंदिर दान चोरी विवाद में लगातार एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है. राम मंदिर दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान को अयोध्या अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है. इधर मुंबई में हो रही लगातार बारिश से जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. दिल्ली में आज सुबह-सुबह बारिश हुई. जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत के दौरे पर पहुंचीं हैं. देश-दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहे NDTV के इस लाइव ब्लॉग के साथ. 

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Jul 02, 2026 08:02 (IST)
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दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह हुई बारिश से मौसम सुहाना

लंबे इंतजार के बाद दिल्ली-NCR में राहत की बारिश शुरू हो गई है. गुरुवार सुबह-सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई, इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली. दिल्ली के तिलक नगर, सीमापुरी, मयूर विहार, चाणक्यपुरी, गांधी मार्ग सहित कई इलाकों में बारिश हुई. इससे मौसम सुहाना हो गया है. बारिश के कारण कई इलाकों में सुबह-सुबह रात जैसा मौसम हो गया है. इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान जताया है.

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