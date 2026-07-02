गुरुवार 2 जुलाई को तड़के अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया. बम-बम भोले के जयकारे के साथ भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना हुए. दूसरी ओर अयोध्या राम मंदिर दान चोरी विवाद में लगातार एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है. राम मंदिर दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान को अयोध्या अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है. इधर मुंबई में हो रही लगातार बारिश से जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. दिल्ली में आज सुबह-सुबह बारिश हुई. जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत के दौरे पर पहुंचीं हैं. देश-दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहे NDTV के इस लाइव ब्लॉग के साथ.



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