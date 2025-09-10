विज्ञापन
गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के घर और रोहित गोदारा के ठिकानों पर रेड, जानिए क्‍या तलाश रही पुलिस

लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुर्गों पर यह छापेमारी मुख्य रूप से गैंग के फाइनेंशियल ट्रायल को खंगालने के लिए की गई है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि गैंग के सदस्य फोन कॉल के जरिए व्यापारियों और अन्य लोगों को धमकाकर पैसे वसूल रहे थे.

गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के घर और रोहित गोदारा के ठिकानों पर रेड, जानिए क्‍या तलाश रही पुलिस
गैंग के फाइनेंशियल ट्रायल को खंगालने के लिए छापेमारी
  • श्रीगंगानगर पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई और उसके गुर्गों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं.
  • गैंगस्टर लॉरेंसविश्नोई के पैतृक गांव दूतावाली स्थित घर पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है.
  • लॉरेंस गैंग ने कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की और सलमान खान के घर पर हमला किया था
श्रीगंगानगर:

राजस्थान में श्रीगंगानगर पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस ने फोन पर धमकी देकर लगातार रंगदारी (एक्सटॉर्शन) की मांग कर रहे इस गैंग के कई ठिकानों पर मंगलवार की रात को ताबड़तोड़ छापे मारे हैं. इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई के घर पर भी छापेमारी की गई है. पुलिस की टीमों ने विश्नोई के पैतृक गांव दूतावाली स्थित घर पर तलाशी अभियान भी चलाया. इसके अलावा, गैंग के अन्य सदस्यों अमित पंडित (15 Z), कार्तिक जाखड़ और विशाल पचार के घरों पर भी दबिश दी गई. पुलिस ने रोहित गोदारा के गांव, बीकानेर के थाना कालू में भी सर्च ऑपरेशन चलाया.

गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के हाल में किये गए हमले 

  • कपिल शर्मा के कैफे पर हमला: लॉरेंस विश्नोई गैंग ने कनाडा में स्थित कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की, जिसमें गैंगस्टर गोल्डी बरार ने भी धमकी दी थी. इसका कारण सलमान खान के साथ कपिल शर्मा के संबंध बताए गए हैं.
  • सलमान खान के घर पर फायरिंग: लॉरेंस विश्नोई गैंग ने अप्रैल 2024 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग कराई थी, जो उनकी दुश्मनी का एक हिस्सा है.
  • पहलगाम हमले को लेकर धमकी: लॉरेंस विश्नोई गैंग ने पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद को धमकी दी है, जिसमें पहलगाम हमले का बदला लेने की बात कही गई है.
  • एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या: लॉरेंस विश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, जो एक हाई-प्रोफाइल मामला है.

क्‍यों हो रही छापेमारी 

लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुर्गों पर यह छापेमारी मुख्य रूप से गैंग के फाइनेंशियल ट्रायल को खंगालने के लिए की गई है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि गैंग के सदस्य फोन कॉल के जरिए व्यापारियों और अन्य लोगों को धमकाकर पैसे वसूल रहे थे. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देश पर की गई. इसमें पुलिस की कई टीमों ने एक साथ लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया.

