विज्ञापन
विशेष लिंक

राजस्थान में SIR के बाद वोटर लिस्ट से हटे 41 लाख नाम, आप भी चेक करें, कहीं आपका भी नाम तो नहीं कट गया

Rajasthan Draft Roll of SIR 2026: मतदाता सूची से जिनका नाम हटाया गया है, उनका इस लिस्ट में नाम काटने का कारण भी बताया गया है. जिन मतदाताओं को मैपिंग नहीं हो पाई. उन्हें अगले 15 जनवरी तक नोटिस दिया जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
राजस्थान में SIR के बाद वोटर लिस्ट से हटे 41 लाख नाम, आप भी चेक करें, कहीं आपका भी नाम तो नहीं कट गया
राजस्थान में SIR के बाद मतदाता सूची से हटे 41 लाख नाम (File Photo)
PTI

Rajasthan SIR Updates: राजस्थान में मतदाता सूची के लिए एसआईआर प्रक्रिया का काम पूरा हो गया है. इसके बाद अब निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाताओं का पहला ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया है. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 41 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं या फिर उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें दस्तावेज पेश करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा.

4.57 लाख मतदाता मिले अनुपस्थित 

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्रों (अंता को छोड़कर) में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR प्रक्रिया) के दौरान कुल 41.84 लाख नामों को हटाया गया है. इसमें 24.80 लाख (लगभग 5.43%) वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 4.57 लाख (0.84%) मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं.

इसके अलावा, 8.75 लाख (1.60%) मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, और 3.44 लाख (0.63%) नाम डुप्लिकेट पाए गए हैं. वहीं, अन्य कारणों (गुमशुदगी आदि) के तहत 27 हजार 48 नामों को हटाया गया है. निर्वाचन विभाग की ओर से इन सभी विवरणों से संबंधित एएसडी (Absent, Shifted, Dead) सूची जारी कर दी गई है, जिसे election.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है.

SIR में जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, उनका क्या होगा 

SIR प्रक्रिया के दौरान राजस्थान में जिन मतदाताओं को मैपिंग नहीं हो पाई. उन्हें अगले 15 जनवरी तक नोटिस दिया जाएगा. इसके बाद मतदाता अपने दस्तावेज पेश कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे. इसके अलावा ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है. उन्हें फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र देना होगा. 

SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कैसे चेक करें ?

  • पहले https://election.rajasthan.gov.in/ASD_SIR_2026/ASD_List_EPIC.html पर जाएं
  • फिर वहां पर नाम देखने के लिए दो तरीका दिखेगा
  • पहले तरीके में आप एपिक नंबर से अपना नाम देख सकते हैं
  • दूसरे तरीके में विधानसभा और भाग संख्या अनुसार सूची डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं. 

मतदाता सूची से जिनका नाम हटाया गया है, उनका इस लिस्ट में नाम काटने का कारण भी बताया गया है. इसके अलावा बीएलओ के पास भी जाकर मतदाता ऑफलाइन अपना नाम चेक करवा सकते हैं. साथी एक ड्राफ्ट की सूची राजनीतिक पार्टी के एजेंट (बीएलए) को भी दी गई है.

यह भी पढ़ें-

SIR के बाद वोटर ल‍िस्‍ट में आपका नाम है या नहीं, जानने के ल‍िए ऐसे करें चेक

Rajasthan: कोटपुतली में बीएलओ की आत्महत्या का एक और मामला, नीम के पेड़ पर फंदा लगाकर दी जान; SDM पर लगे आरोप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News, Rajasthan SIR, Rajasthan SIR Report, Rajasthan SIR Update, Rajasthan SIR Draft Roll 2026
Get App for Better Experience
Install Now