राजस्थान में SIR के बाद वोटर लिस्ट से हटे 41 लाख नाम, आप भी चेक करें, कहीं आपका भी नाम तो नहीं कट गया

Rajasthan SIR Updates: राजस्थान में मतदाता सूची के लिए एसआईआर प्रक्रिया का काम पूरा हो गया है. इसके बाद अब निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाताओं का पहला ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया है. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 41 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं या फिर उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें दस्तावेज पेश करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा.

4.57 लाख मतदाता मिले अनुपस्थित

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्रों (अंता को छोड़कर) में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR प्रक्रिया) के दौरान कुल 41.84 लाख नामों को हटाया गया है. इसमें 24.80 लाख (लगभग 5.43%) वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 4.57 लाख (0.84%) मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं.

इसके अलावा, 8.75 लाख (1.60%) मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, और 3.44 लाख (0.63%) नाम डुप्लिकेट पाए गए हैं. वहीं, अन्य कारणों (गुमशुदगी आदि) के तहत 27 हजार 48 नामों को हटाया गया है. निर्वाचन विभाग की ओर से इन सभी विवरणों से संबंधित एएसडी (Absent, Shifted, Dead) सूची जारी कर दी गई है, जिसे election.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है.

SIR में जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, उनका क्या होगा

SIR प्रक्रिया के दौरान राजस्थान में जिन मतदाताओं को मैपिंग नहीं हो पाई. उन्हें अगले 15 जनवरी तक नोटिस दिया जाएगा. इसके बाद मतदाता अपने दस्तावेज पेश कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे. इसके अलावा ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है. उन्हें फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र देना होगा.

SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कैसे चेक करें ?

पहले https://election.rajasthan.gov.in/ASD_SIR_2026/ASD_List_EPIC.html पर जाएं

फिर वहां पर नाम देखने के लिए दो तरीका दिखेगा

पहले तरीके में आप एपिक नंबर से अपना नाम देख सकते हैं

दूसरे तरीके में विधानसभा और भाग संख्या अनुसार सूची डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं.

मतदाता सूची से जिनका नाम हटाया गया है, उनका इस लिस्ट में नाम काटने का कारण भी बताया गया है. इसके अलावा बीएलओ के पास भी जाकर मतदाता ऑफलाइन अपना नाम चेक करवा सकते हैं. साथी एक ड्राफ्ट की सूची राजनीतिक पार्टी के एजेंट (बीएलए) को भी दी गई है.

