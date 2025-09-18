फेसबुक पर दोस्ती, फिर खेला फार्महाउस वाला दांव, बुजुर्ग से ऐंठे लाखों रुपये

- राजस्थान के सीकर जिले में हनीट्रैप गैंग ने बुजुर्ग को सोशल मीडिया के जरिए फंसाकर 12.90 लाख रुपए ठग लिए.
- हनीट्रैप की मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी और उसकी सहयोगी सुबीता को पुलिस ने धोद इलाके से गिरफ्तार किया है.
- रेणुका चौधरी फेसबुक पर सक्रिय है और रसूखदार लोगों के साथ तस्वीरें पोस्ट कर लोगों को अपनी चाल में फंसाती है.
राजस्थान के लोग इन दिनों खौफ के साये में जी रहे हैं. वजह है हनीट्रैप (Rajasthan Honeytrap) का गंदा खेल. अलग-अलग जगहों पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोगों को जाल में फंसाकर उनसे रकम ऐंठ ली गई. 64 साल के बुजुर्ग को सोशल मीडिया पर जान-पहचान कर अपने जाल में फंसाया और फिर उनसे 12.90 लाख रुपए ऐंठ लिए. इस मामले में हनीट्रैप गेम की मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है. उसके साथ ही दो अन्य महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है. तीन आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है. ये मामला सीकर जिले के धोद थाना इलाके का है. इससे पहले लक्ष्मणगढ़ इलाके के एक चिकित्सक को भी हनीट्रैप के जाल में फंसाया गया था.
ये भी पढ़ें- ससुर की मौत पर सबसे ज्यादा रो रही थी बहू, शक हुआ तो खुल गई खौफनाक कहानी
जाल में ऐंसे फंसाती थी हनीट्रैप की मास्टरमाइंड
बुजुर्ग को हनीट्रैप के जाल में फंसाने वाली रेणुका चौधरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर काफी एक्टिव है. वह खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए रसूखदार लोगों के साथ अपनी फोटोज आए दिन पोस्ट करती रहती है. इनमें कई नेताओं के स्वागत करने वाली फोटोज भी शामिल हैं. इसकी वजह से लोग आसानी से उसके झांसे में आ जाते हैं.
पहले लड़की भेजी, फिर झूठे केस में फंसाने की धमकी
पीड़ित बुजुर्ग ने हनीट्रैप की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी. शिकायत में बुजुर्ग ने बताया कि फेसबुक के जरिए उसकी पहचान रेणुका चौधरी से हुई थी. रेणुका ने उन्हें कई बार वीडियो कॉल किए. रेणुका ने ही अपनी सहयोगी सुबीता की बेटी से उनकी पहचान इंस्टाग्राम पर करवाई. जिसके बाद रेणुका ने सुबीता की बेटी को उसके फार्म हाउस पर मिलने भेज दिया. इसके पांच मिनट बाद ही रेणुका चौधरी कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंच गई.
हनीट्रैप के जाल में फंसाकर 12.90 लाख ठगे
बुजुर्ग का आरोप है कि इस गैंग ने उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर सोने की अंगूठी, चेन और 25 हजार रुपए ले लिए. इतना ही नहीं स्टांप पर लिखवाकर रेणुका के खाते में 12.90 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए. बदनामी के डर से उन्होंने रकम दे भी दी.
हनीट्रैप की मास्टरमाइंड का बैंक खाता फ्रीज
पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत के बाद पुलिस ने हनीट्रैप की मास्टरमाइंड रेणुका का बैंक खाता फ्रीज करवा दिया है. मुखबिर की सूचना पर मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी और उसकी सहयोगी सुबीता को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों युवतियों को धोद चौराहे से गिरफ्तार किया गया. पकड़े जाने के बाद दोनों आरोपी अपना मुंह छिपाते हुए नजर आईं. इतना ही नहीं रेणुका चौधरी ने तो कई बार पुलिस के सामने बेहोशी का नाटक भी किया.
पैसेवाले लोग हो रहे हनीट्रैप गैंग का शिकार
सीकर जिले में हनीट्रैप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, जिले में कई हनीट्रैप गैंग सक्रिय हैं जो युवतियों के जरिए पैसे वाले और भोले-भाले युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए पहले फंसाते हैं और फिर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाते हैं. फिर पीड़ित को ब्लैकमेल कर उनसे अपने खातों में ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवा लेते हैं. इतना ही नहीं नकदी और सोना-चांदी भी लूट लेते हैं. बदनामी से डर से कई पीड़ित तो पुलिस के पास शिकायत लेकर भी नहीं जाते हैं.
रिपोर्ट- जगदेव सिंह पंवार
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं