मुंबई में बारिश ने रोकी लोकल ट्रेन की रफ्तार, कई रूट्स पर देरी से चल रही ट्रेनें

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गया है. कई इलाकों के साथ रेलवे ट्रैक पर हुए जलभराव ने लोकल ट्रेन की रफ्तार रोक द‍ी है. कई रूट्स पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं.

नवी मुंबई में लगातार तीसरे दिन हो रही बारिश से नेरुल और बेलापुर जैसे निचले इलाकों में जलभराव हो गया. सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, बुलढाणा के धाड इलाके में भारी बारिश से नदी-नालों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. खेतों में जलभराव से फसलें बर्बाद होने के कारण किसानों पर दोबारा बुवाई का संकट पैदा हो गया है.



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