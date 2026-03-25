Rain Alert: दिल्ली NCR में 3 दिन बारिश! गरज-चमक के साथ बरसेंगे बदरा, जानें यूपी से लेकर पंजाब-हरियाणा के मौसम की खबर

Rain Alert in Delhi NCR: दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब-हरियाणा तक फिर से बारिश का दौर आने वाला है. हिमालय क्षेत्र में उठे दो पश्चिमी विक्षोभों के कारण पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं. जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाये रहने, बिजली चमकने के साथ बारिश आने की संभावना है. दिल्ली में तीन दिनों के लिए बारिश का अलर्ट है. यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आने वाले दो-तीन दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. उत्तराखंड में 27 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी होगी. इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 26 मार्च को, उत्तर प्रदेश में 27 मार्च को हल्की बारिश होने का अनुमान है. बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं से भी मौसम खुशनुमा रहेगा. पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने 26 मार्च को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है.

कहां-कब बारिश होगी

26-27 और 29 मार्च को दिल्ली एनसीआर में बारिश

26-27 मार्च को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में

27-28 मार्च को पूर्वी मध्य प्रदेश में

24 से 26 मार्च को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा

26 मार्च को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में

27 मार्च को उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना

28 से 30 मार्च को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में

29 और 30 मार्च को उत्तराखंड में बारिश

24 से 28 मार्च के बीच पूर्वोत्तर में बारिश

Delhi Rain Alert

दिल्ली में बारिश का अलर्ट

दिल्ली की बात करें तो 26 मार्च को बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश होने का अलर्ट है. इस दौरान बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं भी चलेंगी. 27 मार्च को भी ऐसा ही मौसम रहेगा. बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. गरज-चमक के साथ मौसम बदला बदला रहेगा. 28 को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन 29 मार्च को एक बार फिर हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने और बादल गरजने से दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलेगा.

पूर्वी मध्य प्रदेश में 27 और 28 मार्च को बादल गरजने, बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलेंगी. जबकि छत्तीसगढ़ और विदर्भ 26 और 27 मार्च को बरसात हो सकती है. महाराष्ट्र, मराठवाड़ा रीजन में भी 24 से 26 मार्च के बीच हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है.