इकोनोमी 'डेड'? ट्रंप की भाषा बोल रहे राहुल गांधी के आरोपों से अलग है हकीकत की तस्वीर

भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है? देश की ग्रोथ के इंजन का तेल खत्म हो चुका है? गड्डी धक्के मारकर चल रही है? अपने अंदाज-ए-बयां के लिए अपने घर में ही ज्यादा मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत की इकॉनमी को Dead करार दिया. कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लपकने में देर नहीं लगाई. ट्रंप की हां में हां मिलाते हुए गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. आरोप मढ़ दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, डेड हो चुकी है... पीएम मोदी ने भारतीय युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है.

THE INDIAN ECONOMY IS DEAD.



Modi killed it.



1. Adani-Modi partnership

2. Demonetisation and a flawed GST

3. Failed “Assemble in India”

4. MSMEs wiped out

5. Farmers crushed



Modi has destroyed the future of India's youth because there are no jobs.