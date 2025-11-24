विज्ञापन
CJI सूर्यकांत की शपथ में नहीं आए राहुल, BJP ने उठाया सवाल, पूछा- सिवाय लोकसभा में हंगामा के किया क्या?

राहुल गांधी आज राष्ट्रपति भवन में हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की शपथ में नहीं आए. अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता को घेरा है.

CJI सूर्यकांत की शपथ में नहीं आए राहुल, BJP ने उठाया सवाल, पूछा- सिवाय लोकसभा में हंगामा के किया क्या?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, राहुल गांधी
  • चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
  • चीफ जस्टिस के शपथ समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल नहीं हुए
  • बीजेपी ने राहुल गांधी के इस समारोह में शामिल नहीं होने पर सवाल उठाए हैं
नई दिल्ली:

देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं. बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल पर निशाना साधा है. गौरतलब है कि राहुल लाल किले पर आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे. 

पढ़ें, जस्टिस गवई से मिले गले, हिंदी में ली शपथ... CJI सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह की खास बातें

भंडारी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल गांधी क्यों शामिल नहीं हुए? उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि बतौर लोकसभा में विपक्ष के नेता की कार्यवाही में बादा पहुंचाने, संवैधानिक पदों के लिए होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहने के अलावा राहुल ने बतौर विपक्ष के नेता और क्या महत्वपूर्ण काम किया है. 

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी जब लाल किले पर समारोह का आयोजन हुआ था तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत राहुल गांधी इस समारोह में नहीं आए थे. उस वक्त भी बीजेपी ने राहुल पर सवाल उठाए थे. हालांकि, बाद में कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा था कि जो भी विपक्ष का नेता होता है उसे अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाता है. लेकिन पिछले साल राहुल को पिछली पंक्ति में बैठाया गया था. इसलिए इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल नहीं गए थे. 

यह भी पढ़ें, जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, 15 महीने का होगा कार्यकाल

चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी क्यों नहीं गए हैं इसपर कांग्रेस की तरफ से या खुद राहुल की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. 

