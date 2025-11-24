CJI सूर्यकांत की शपथ में नहीं आए राहुल, BJP ने उठाया सवाल, पूछा- सिवाय लोकसभा में हंगामा के किया क्या?

देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं. बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल पर निशाना साधा है. गौरतलब है कि राहुल लाल किले पर आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे.

भंडारी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल गांधी क्यों शामिल नहीं हुए? उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि बतौर लोकसभा में विपक्ष के नेता की कार्यवाही में बादा पहुंचाने, संवैधानिक पदों के लिए होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहने के अलावा राहुल ने बतौर विपक्ष के नेता और क्या महत्वपूर्ण काम किया है.

Why was Rahul Gandhi absent at the oath taking ceremony of the new Chief Justice of India Surya Kant?



As LOP except disrupting Parliament, missing Constitutional dignitary swearing in ceremony what meaningful has Leader of Opposition contributed? — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 24, 2025

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी जब लाल किले पर समारोह का आयोजन हुआ था तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत राहुल गांधी इस समारोह में नहीं आए थे. उस वक्त भी बीजेपी ने राहुल पर सवाल उठाए थे. हालांकि, बाद में कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा था कि जो भी विपक्ष का नेता होता है उसे अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाता है. लेकिन पिछले साल राहुल को पिछली पंक्ति में बैठाया गया था. इसलिए इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल नहीं गए थे.

चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी क्यों नहीं गए हैं इसपर कांग्रेस की तरफ से या खुद राहुल की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.