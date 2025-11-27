विज्ञापन
पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल,चाय बगान में युवती से रेप, दो गिरफ्तार

इस घटना के बाद पीड़िता पास के एक गांव में भागने में सफल रही. ग्रामीणों ने उसकी परेशानी को देखकर उससे पूछताछ की तो उसने घटना की पूरी जानकारी दी.

पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल,चाय बगान में युवती से रेप, दो गिरफ्तार
जलपाईगुड़ी:

पश्चिम बंगाल के एक चाय बगान  में 19 वर्षीय युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित ओराओ और गोलाप भूमि के रूप में की है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना जलपाईगुड़ी की है. पुलिस सूत्रों के अनुसार बानरहाट की रहने वाली पीड़ित लड़की बुधवार को अपने एक दोस्त से मिलने राजगंज आयी थी. शाम को एक चाय बागान के किनारे टहलते समय कथित तौर पर उसकी मुठभेड़ आरोपियों से हुई, जिन्होंने उसे निशाना बनाया था. 

इस घटना के बाद पीड़िता पास के एक गांव में भागने में सफल रही. ग्रामीणों ने उसकी परेशानी को देखकर उससे पूछताछ की तो उसने घटना की पूरी जानकारी दी. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लड़की को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया. जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौभिक मुखोपाध्याय ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों को गुरुवार को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गय. कोर्ट ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड दी है. पुलिस फिलहाल आरोपियों से इस मामले में पूछताछ कर रही है.

