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VIDEO: 'पुष्पा' स्टाइल में तस्करी! पिकअप में खुफिया चैंबर बनाकर छिपाया गांजा, 187 पैकेट जब्त

ओडिशा के सोनपुर जिले में ‘पुष्पा’ स्टाइल गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने एक पिकअप वाहन में बने खुफिया चैंबर से 187 पैकेट गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपये आंकी जा रही है. गाड़ी बाहर से पूरी तरह खाली लग रही थी.

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VIDEO: 'पुष्पा' स्टाइल में तस्करी! पिकअप में खुफिया चैंबर बनाकर छिपाया गांजा, 187 पैकेट जब्त

Pushpa Style Smuggling: फिल्मों में देखी जाने वाली तस्करी की कहानियां अब हकीकत में सामने आ रही हैं. ओडिशा के सोनपुर जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के एक ऐसे तरीके का खुलासा किया है, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. सामान ढोने वाली एक सामान्य-सी पिकअप गाड़ी को तस्करों ने इस तरह मॉडिफाई किया था कि वह पूरी तरह खाली दिखे, लेकिन उसके भीतर करीब दो करोड़ रुपये कीमत का गांजा छिपा हुआ था.

यह कार्रवाई रविवार को सोनपुर जिले के सुबलया थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुरदुरा इलाके में की गई. पुलिस ने एक पिकअप ट्रक को जांच के लिए रोका. बाहर से देखने पर गाड़ी पूरी तरह खाली लग रही थी, जिससे शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ. हालांकि, पुलिस ने गाड़ी को जाने देने के बजाय गहन जांच का फैसला किया.

पहली नजर में नहीं मिला कुछ भी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में पिकअप ट्रक में कोई भी संदिग्ध या प्रतिबंधित सामान नहीं मिला. गाड़ी का कैरियर खाली था और ड्राइवर भी लगातार यही कहता रहा कि वह बिना माल के जा रहा है. कई घंटों तक चली पूछताछ और जांच के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा.

गाड़ी के स्ट्रक्चर पर हुआ शक

लंबी जांच के दौरान पुलिस की नजर गाड़ी के स्ट्रक्चर पर पड़ी. लोडिंग प्लेटफॉर्म सामान्य पिकअप से थोड़ा अलग नजर आ रहा था. शक गहराने पर जब पुलिस ने तकनीकी तरीके से जांच शुरू की, तब जाकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ.

लोडिंग प्लेटफॉर्म के नीचे बना था छिपा चैंबर

जांच में सामने आया कि पिकअप के लोडिंग प्लेटफॉर्म के नीचे एक खास तरह का चैंबर बनाया गया था. इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि देखने में गाड़ी पूरी तरह खाली लगे. यह छिपा हुआ डिब्बा रूटीन चेकिंग से बचने के लिए बेहद चालाकी से तैयार किया गया था.

187 पैकेट गांजा बरामद

जब कैरियर की टिन प्लेट को काटा गया, तो पुलिस को अंदर से गांजे के 187 पैकेट मिले. इन पैकेटों को इस तरह पैक किया गया था कि गंध भी बाहर न आए. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई जा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि पैकेजिंग और छिपाने के तरीके से साफ है कि यह तस्करी अचानक नहीं, बल्कि पूरी योजना के तहत की जा रही थी. छोटे और सामान्य दिखने वाले वाहनों का इस्तेमाल कर तस्कर बड़ी खेप को बिना किसी शक के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे.

छोटी गाड़ियों से बड़ा खेल

पुलिस को आशंका है कि गांजा माफिया अब बड़े ट्रकों की बजाय पिकअप और छोटी गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं. कस्टमाइज्ड छिपे चैंबर बनाकर ये वाहन खाली दिखाए जाते हैं, जिससे पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे किस जगह पहुंचाया जाना था. साथ ही, इस तस्करी में शामिल पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए जांच तेज कर दी गई है. 

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