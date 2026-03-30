पुरी समुद्र तट पर दर्दनाक हादसा, नहाते समय तेज लहरों में बहकर दो पर्यटकों की मौत

Puri Beach Accident VIDEO: ओडिशा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पुरी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. सोमवार को पुरी के सेक्टर‑14 लाइटहाउस बीच के पास समुद्र में नहाने के दौरान दो पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई. तेज समुद्री लहरें इस हादसे की वजह बनीं. घटना के बाद समुद्र तट पर मौजूद लोगों में अफरा‑तफरी मच गई, वहीं लाइफगार्ड्स ने तत्काल बचाव का प्रयास किया, लेकिन पर्यटकों की जान नहीं बचाई जा सकी.

लाइटहाउस बीच के पास हुआ हादसा

यह हादसा सोमवार को पुरी के सेक्टर‑14 लाइटहाउस बीच के पास हुआ. उस समय समुद्र तट पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे और कई लोग समुद्र में नहा भी रहे थे. इसी दौरान दो पर्यटक तेज लहरों की चपेट में आ गए और धीरे‑धीरे गहरे समुद्र की ओर बहने लगे.

तेज लहरों में बहे दो पर्यटक

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, समुद्र में उस वक्त लहरें काफी ऊंची थीं. नहाते समय दोनों पर्यटक अचानक संतुलन खो बैठे और लहरें उन्हें खींचकर आगे ले गईं. देखते ही देखते वे गहरे पानी में चले गए, जिससे स्थिति गंभीर हो गई. घटना पर नजर पड़ते ही तैनात लाइफगार्ड्स सतर्क हो गए. बिना समय गंवाए वे ऊंची लहरों के बीच समुद्र में कूद पड़े और दोनों पर्यटकों को बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल में मृत घोषित

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों पर्यटकों की जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है और जरूरी कार्रवाई कर रही है.

सावधानी की फिर याद दिलाता हादसा

यह घटना एक बार फिर समुद्र में नहाते समय सावधानी बरतने की जरूरत को उजागर करती है. खासकर जब समुद्र में तेज लहरें हों, तब पर्यटकों को लाइफगार्ड्स की सलाह माननी चाहिए और सुरक्षित क्षेत्र में ही रहना चाहिए, ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके.