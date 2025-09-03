विज्ञापन
रब ने बड़ा कहर बरपाया है... पंजाब में सैलाब की कहानी, हरभजन की जुबानी

आप सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि हालात बहुत गंभीर हैं और पानी बहुत ज्यादा है. मैं कुछ दिन पहले कपूरथला बेल्ट में गया था, तो आठ फीट तक पानी भरा हुआ था. कई जगह पर तो 15 फीट तक पानी है. ऐसी गंभीर स्थिति में पूरे भारत के लोगों को पंजाब के साथ जुड़ना चाहिए. 

पंजाब में बाढ़ के हालात पर AAP सांसद हरभजन सिंह.
  • पंजाब में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हैं और 1 हजार से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं जिससे जनजीवन प्रभावित है.
  • अब तक बारिश और बाढ़ के कारण पंजाब में 30 अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और नुकसान व्यापक है.
  • पंजाब में स्कूलों की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
चंडीगढ़:

पंजाब में बाढ़ इन दिनों जमकर कहकर बरपा रही है. राज्य के 12 जिलों में हालात बहुत ही खराब हैं. 1 हजार से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब चुके हैं. अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत बारिश-बारिश (Punjab Rain Flood) की वजह से हो चुकी है. हालात को देखते हुए 7 सितंबर तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. AAP सांसद हरभजन सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है. उन्होंने बताया कि ग्राउंड पर हालात कैसे हैं. 

मुश्किल समय है, लोगों की मदद कर रहे हैं

सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि जितना आप टीवी पर देख रहे हैं असल में हालात उससे बहुत ज्यादा खराब हैं. टीवी पर सिर्फ उतना दिखाया जा रहा है, जितना कवर किया जा सकता है. जिन लोगों के गांव, घर और पशु बह गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, ये देखकर बहुत दुख हुआ. हमसे जो भी मदद हो सकती है वह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों का आत्मविश्वास और मनोबल ना गिरे. मुश्किल समय है, रब ने ये जो कहर बरपाया है इसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है. लेकिन हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर जो भी कर सकते हैं वह करने की कोशिश लगातार जारी है.

पानी बहुत ज्यादा है, भारत के लोग पंजाब का साथ दें

आप सांसद ने कहा कि हालात बहुत गंभीर हैं और पानी बहुत ज्यादा है. मैं कुछ दिन पहले कपूरथला बेल्ट में गया था, तो आठ फीट तक पानी भरा हुआ था. कई जगह पर तो 15 फीट तक पानी है. ऐसी गंभीर स्थिति में पूरे भारत के लोगों को पंजाब के साथ जुड़ना चाहिए. 

मेरे ऊपर पंजाब का बहुत कर्ज है

हरभजन सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर पंजाब का बहुत कर्ज है.ये समय पंजाब के साथ खड़े होने का है. हर पंजाबी ही नहीं हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि इस मुश्किल समय में वह पंजाब के साथ खड़ा हो.उन्होंने कहा कि पंजाब पूरे देश का पेट भरता है. पेट भरने वाला मां या बाप होते हैं. आप अपने मां-बाप के साथ तो जरूर खड़े होंगे. पंजाब की बाढ़ को पॉलिटिकल न बनाएं. प्लीज आगे कर पंजाब की मदद करें.

मूसलाधार बारिश के पंजाब का बुरा हाल

बाढ़ की चपेट में आए पंजाब और उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा के कई हिस्सों में एक बार फिर मूसलधार बारिश हुई, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जनजीवन प्रभावित हुआ है. दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को सुबह 8.30 बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान दोनों राज्यों के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई.

पंजाब में हुई कितनी बारिश?

पंजाब के जिन क्षेत्रों में बारिश हुई, उनमें अमृतसर में 27.6 मिमी, लुधियाना में 29.8 मिमी, पटियाला में 9.2 मिमी, पठानकोट में 41.2 मिमी, गुरदासपुर में 94.7 मिमी तथा मोहाली में 55.5 मिमी बारिश दर्ज की गई.

हरियाणा में हुई कितनी बारिश?

हरियाणा में अंबाला में सबसे अधिक 105.6 मिमी, हिसार में 11.5 मिमी, करनाल में 27.8 मिमी, नारनौल में 21 मिमी, रोहतक में 10 मिमी, सिरसा में 12 मिमी, फरीदाबाद में 5 मिमी तथा पंचकूला में 57.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। चंडीगढ़ में इस दौरान 63.6 मिमी वर्षा हुई.
 

