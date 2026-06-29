तेरे पेट में किसी और का बच्चा है, DNA टेस्ट कराऊंगा; पति के शक से तंग महिला ने चुनी मौत

तेलंगाना के संगारेड्डी में एक गर्भवती महिला ने पति और सास के शक के चलते जान दे दी. 5 महीने की गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे का पति और उसकी सास डीएनए टेस्ट कराना चाहते थे. दोनों को संदेह था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी और का है और इसलिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए. अंत में इस बात से महिला ने शक के साये में जीने से बेहतर जान देना समझा और ऐसा अतिवादी कदम उठा लिया. मृतका की पहचान सुष्मिता के तौर पर हुई है, जिसकी 18 महीने पहले ही जी. अभिलाष नाम के शख्स से शादी हुई थी.

पति के शक में गई महिला की जान

सुष्मिता की मां जनाबाई की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि उनकी बेटी के पति और सास को शक था कि उसका किसी और से संबंध है. इसके अलावा उनकी बेटी घरेलू हिंसा की शिकार थी और अकसर ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था. उन्होंने कहा कि मैं 23 जून को ही अपनी बेटी के घर गई थी और बेबी शॉवर से जुड़े आयोजन के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा कि इस दौरान भी बहस होने लगी थी. सुष्मिता की मां ने कहा कि मेरा दामाद चाहता था कि गर्भ में ही पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए.

तेलंगाना पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने समझाया तो उस वक्त मामला शांत हो गया. फिर भी उत्पीड़न जारी रहा. आखिर में सुष्मिता ने फांसी ही लगा ली. अब जनाबाई ने इस मामले की विस्तार से जांच करने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि हमने मृतका की मां की शिकायत के आधार पर उसके पति जी. अभिलाष और उसकी मांग को अरेस्ट कर लिया है. इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा औ न्यायिक रिमांड की मांग की जाएगी. पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने, क्रूरता और घरेलू हिंसा जैसे आरोपों के तहत केस दर्ज किया है.

18 महीने पहले हुई थी शादी

दोनों की शादी 18 महीने पहले ही हुई थी. सुष्मिता पांच महीने से प्रेग्नेंट थी. लेकिन उसका पति उसे लगातार परेशान कर रहा था. जिसके बाद उसने यह कदम उठाया है. अल्लादुर्ग पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर का कहना है कि अभिलाष और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है.

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