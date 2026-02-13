पीएम नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को अपने नए प्रधानमंत्री ऑफिस 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी आज शाम को 'सेवा तीर्थ' और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्धाटन कर सकते हैं. इस बीच दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा. गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ईरान से परमाणु समझौता अगले महीने हो सकता है. बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी,ये जल्द साफ हो जाएगा. वोटों की गिनती जारी है, तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी कई सीटों पर आगे चल रही है. यहां देखें देश दुनिया की हर खबर का ताजा अपडेट.

