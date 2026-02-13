विज्ञापन
13 minutes ago
नई दिल्ली:

पीएम नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को अपने नए प्रधानमंत्री ऑफिस 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी आज शाम को 'सेवा तीर्थ' और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्धाटन कर सकते हैं. इस बीच दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा. गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ईरान से परमाणु समझौता अगले महीने हो सकता है. बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी,ये जल्द साफ हो जाएगा. वोटों की गिनती जारी है, तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी कई सीटों पर आगे चल रही है. यहां देखें देश दुनिया की हर खबर का ताजा अपडेट.

Feb 13, 2026 04:11 (IST)
तारिक रहमान की बीएनपी बहुमत के पार-रुझान

 बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है. रुझानों में उनकी पार्टी ने अबतक 170 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है. यह भी संकेत मिला है कि जमात मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरेगा.

Feb 13, 2026 03:54 (IST)
पीएम मोदी अपने नए दफ्तर 'सेवा तीर्थ' का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे.  प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक शासन संरचना में मील का पत्थर है और यह आधुनिक, कुशल, सुलभ एवं जन-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

Feb 13, 2026 03:53 (IST)
सांसद पप्पू यादव की आज कोर्ट में पेशी

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की कानूनी मुश्किलें जारी हैं. उनकी जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी. अब उन्हें शुक्रवार को दोबारा पटना सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा.

