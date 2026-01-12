विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत-जर्मनी के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले- ऊर्जा क्षेत्र में हमारी प्राथमिकताएं समान

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है. बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा दी है.

Read Time: 3 mins
Share
भारत-जर्मनी के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले- ऊर्जा क्षेत्र में हमारी प्राथमिकताएं समान
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गांधीनगर में डेलीगेशन स्तर की बातचीत की
  • बातचीत का उद्देश्य भारत-जर्मनी की 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करना था
  • दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी के सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और बढ़ाने पर जोर दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में डेलीगेशन स्तर की बातचीत की, जिसमें भारत-जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया.  यह बैठक दोनों देशों के बीच 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हुई. पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौते हुए हैं. हमारा व्‍यापार सर्वोच्‍च स्‍तर पर है. हम मिलकर नई परियोजनाओं ओं पर काम कर रहे हैं. 

भारत-जर्मनी की करीबी पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण

पीएम मोदी ने कहा, 'भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है. बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा दी है. भारत और जर्मनी के बीच टेक्‍नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है. रक्षा व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज़ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप पर भी काम करेंगे, जिससे को-डेवलेपमेंट और को-प्रोडक्‍शन के नए अवसर खुलेंगे.' 

Latest and Breaking News on NDTV

जर्मन यूनिवर्सिटी को भारत आने का न्‍योता

पीएम मोदी ने भारत और जर्मनी के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, 'भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे संबंध हैं. रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी. स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आज़ादी का ध्वज फहराकर, हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षा को वैश्विक पहचान दी. आज उच्‍च शिक्षा पर बना रोडमैप शिक्षा के क्षेत्र में हमारी साझेदारी को नई दिशा देगा. मैं जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने का आमंत्रण देता हूं.'

ये भी देखें :- साबरमती रिवरफ्रंट पर दिखी भारत-जर्मनी की दोस्ती, मोदी-मर्ज़ ने साथ उड़ाई पतंग, देखिए VIDEO

Latest and Breaking News on NDTV

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत-जर्मनी एकमत

वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज हमने यूक्रेन और गाज़ा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है. हम एकमत हैं कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है. भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे.  भारत और जर्मनी सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्‍थाओं में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है.'

ये भी पढ़ें :- छात्रों को PM मोदी के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा' का इंतजार, रजिस्ट्रेशन संख्या 4.46 करोड़ के पार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now