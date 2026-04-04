पीएम मोदी कल पहुचेंगे कूच बिहार, बीजेपी के बंगाल अभियान की करेंगे शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए कूच बिहार का दौरा करेंगे. पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी दोपहर के आसपास ऐतिहासिक रास मेला मैदान में 'बिजय संकल्प सभा' ​​को संबोधित करेंगे, जो उत्तर बंगाल में पार्टी के गहन जनसंपर्क अभियान की शुरुआत का प्रतीक होगा.

पीएम मोदी रैली के दौरान “विकसित पश्चिम बंगाल” के लिए पार्टी के दृष्टिकोण की रूपरेखा पेश कर सकते हैं, साथ ही राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाजपा द्वारा हाल में जारी ‘जनता की चार्जशीट' में उठाए गए मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे. रविवार को इस रैली के बाद आगामी चुनावों से पहले राज्यभर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जनसभाओं, रोड शो और संगठनात्मक कार्यक्रमों की शृंखला आयोजित की जाएगी.