नोएडा मत जाओ मोदीजी, अभी-अभी प्रधानमंत्री बने... जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर PM मोदी का सपा का निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि 2003 में ही नोएडा एयरपोर्ट को मंजूरी अटल जी सरकार मे दी दी गई थी, लेकिन ये लंबे समय तक अटका रहा. जब वो 2014 में सत्ता में आए तो उस समय भी यूपी में सपा की सरकार (अखिलेश यादव सीएम) थी, लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हुई. नोएडा को अशुभ माना जाता था. मुझे भी कहा गया कि नोएडा मत जाओ मोदीजी, अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हो.

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एयरपोर्ट 2014 तक फाइलों में ही दबा रहा

पीएम मोदी ने कहा कि साल 2003 में वाजपेयी सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी थी. यहां मौजूद कई लोग ऐसे होंगे, जिनका जन्‍म भी तक नहीं हुआ होगा. यह एयरपोर्ट 2014 तक फाइलों में ही दबा रहा. जब देश में केंद्र सरकार बनी तो, सपा सरकार ने इस पर काम नहीं होने दिया. लेकिन जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब शुरू भी हो गया है.

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खुद भी नोएडा नहीं आए और मुझे भी डराया

पीएम मोदी ने कहा कि जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास की वजह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे. यूपी में सपा की सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बानाय तो मुख्यमंत्री अखलेश इतने डरे हुए थे कि वे इस कार्यक्रम में नहीं आए. लोगों ने मुझे भी डराने की कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हो. मैंने कहा कि इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं, जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगी.अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है. ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पश्चिम एशिया संकट का जिक्र कर विपक्षी पार्टियों से संकट के समय देश को नुकसान पहुंचाने वाली बातें करने से बचने की सलाह दी.

