विज्ञापन
विशेष लिंक

हम तो जनता का दिल चुराकर बैठे हैं... वोट चोरी के आरोप पर पीएम मोदी का करारा जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को BJP मुख्यालय पहुंचे और उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस जीत को बिहार की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम बताया.

Read Time: 3 mins
Share
हम तो जनता का दिल चुराकर बैठे हैं... वोट चोरी के आरोप पर पीएम मोदी का करारा जवाब
  • पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में NDA की जीत को जनता के अटूट विश्वास का परिणाम बताया
  • पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान लगे वोट चोरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वे मेहनत से जनता का दिल जीतते हैं
  • प्रधानमंत्री ने बिहार की पारंपरिक शैली में गमछा लहराते हुए छठ पूजा को नमन किया और जनता के जोश को बढ़ाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को BJP मुख्यालय पहुंचे और उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस जीत को बिहार की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम बताया. चुनाव के दौरान 'वोट चोरी' के आरोपों का पीएम मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा, "हम तो अपनी मेहनत से जनता का द‍िल चुराकर बैठे हैं."

बिहार स्टाइल में पीएम मोदी का 'गमछा' संदेश

बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का स्वागत जोरदार नारों के साथ हुआ. कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री ने बिहार की पारंपरिक शैली में गमछा लहराया, जो बिहार के लोगों के लिए एक सीधा और भावनात्मक संदेश था. उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भी लोक आस्था के महापर्व छठी मइया को नमन करते हुए की. पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के सामने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "यह अटूट विश्वास, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा द‍िया." 

"कट्टा सरकार अब कभी नहीं आएगी"

पीएम मोदी ने 'कट्टा सरकार' के जिक्र पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि जब भी वह 'कट्टा सरकार' का जिक्र करते थे, तो कांग्रेस को बहुत बुरा लगता था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल (RJD) वाले कुछ नहीं कहते थे. उन्होंने जोर देकर कहा कि अब 'कट्टा सरकार' वापस नहीं आएगी, इस बात से कांग्रेस को बहुत बुरा लगता था.

रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता का विशेष आभार व्यक्त किया. उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था, जिसे बिहार की जनता ने न सिर्फ माना, बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. पीएम मोदी ने इस जीत को 2010 के बाद का NDA को मिला सबसे बड़ा जनादेश बताया. उन्होंने अत्यंत विनम्रता से सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया.


MY फॉर्मूला बनाम MY (महिला-यूथ) फॉर्मूला

चुनावी राजनीति में कुछ दलों द्वारा इस्तेमाल किए गए तुष्टिकरण वाले 'MY फॉर्मूला' (मुस्लिम-यादव) पर प्रहार करते हुए, पीएम मोदी ने बिहार की जीत से एक नया फॉर्मूला दिया. उन्होंने एम का महिला और वाय का मतलब यूथ बताया. उन्होंने कहा कि आज की जीत ने यह साबित कर दिया है कि देश की राजनीति अब महिला सशक्तिकरण और युवा शक्ति पर आधारित है.

गठबंधन के साथियों का शानदार नेतृत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का श्रेय NDA गठबंधन के सभी साथियों को भी दिया. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के शानदार नेतृत्व की प्रशंसा की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now