हिंसा दिल को दुखाने वाली... नेपाल के हालातों पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, की शांति की अपील 

पीएम मोदी ने कहा है कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. साथ ही उन्‍होंने नेपाल के सभी लोगों से शांति का समर्थन करने की अपील की है.

  • पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल में जारी जेन-जी विरोध प्रदर्शनों पर गहरा दुःख व्यक्त किया है और शांति की अपील की.
  • नेपाल में प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन के कारण 22 लोगों की मौत हुई और सरकार का तख्तापलट भी हो गया है.
  • केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और कई मंत्री भी अपने पदों से हट चुके हैं.
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में जारी जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी है. पीएम मोदी ने एक्‍स पर इस बारे में पोस्‍ट लिखी है जिसमें उन्‍होंने नेपाल के हालातों पर दुख जताया है. आपको बता दें कि मंगलवार को प्रदर्शन का दूसरा दिन था और इस दिन प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्‍पात मचाया है. 22 लोगों की मौत हो चुकी है तो सरकार का भी तख्‍तापलट हो गया है. प्रधानमंत्री पद से जहां केपी शर्मा ओली ने इस्‍तीफा दे दिया है तो वहीं कई और मंत्री भी अपने पदों को त्‍याग चुके हैं. 

पीएम मोदी ने की शांति की अपील 

पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा, 'हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लौटने पर आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई. नेपाल में हिंसा हृदयविदारक है. मुझे इस बात का दुःख है कि कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है. नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रतापूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील करता हूं.' पीएम मोदी ने नेपाली भाषा में भी ट्वीट किया है. 

