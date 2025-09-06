‘PM मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं’: ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर

भारत-अमेरिका संबंधों और पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी की है जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं' के रूप में दिया है. अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर अपनी राय रखी है. विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं.”

विदेश मंत्री ने आगे कहा है, “जहां तक ​​राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, उनके (पीएम मोदी) राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा बहुत अच्छे व्यक्तिगत समीकरण रहे हैं. लेकिन बात यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, और इस समय, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता. लेकिन वास्तव में मैं यही कहूंगा."

उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्रम्प की भारत-अमेरिका संबंधों की पुष्टि पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया देने के तुरंत बाद आई. पीएम मोदी ने कहा है, 'अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और उनके प्रति भी समान भावना रखता हूं. भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.'

पीएम मोदी ने अपनी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है.

ट्रंप ने क्या कहा था?

इससे पहले शुक्रवार (स्थानीय समय) पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भारत-अमेरिका संबंधों को "बहुत विशेष संबंध" कहा और पुष्टि की कि वह और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे. उन्होंने कहा कि "चिंता की कोई बात नहीं है".

हालांकि, उन्होंने अभी "वह (पीएम मोदी) क्या कर रहे हैं" इसपर नाराजगी व्यक्त की है.

दरअसल न्यूज एजेंसी ANI ने ट्रंप से सवाल किया कि, "क्या आप इस बिंदु पर भारत के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए तैयार हैं?"

इसपर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा करूंगा. मैं (पीएम) मोदी के साथ हमेशा दोस्त रहूंगा. वह एक महान प्रधान मंत्री हैं. मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन वह अभी जो कर रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं है. लेकिन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक बहुत ही विशेष संबंध है. चिंता की कोई बात नहीं है. बस कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं.”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट का भी जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा था कि ‘‘लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है.''

राष्ट्रपति ट्रंप से जब इसी पोस्ट को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया कि चीन के हाथों भारत को खोने के लिए आप किसे दोषी मानते हैं? तो इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने उन्हें खो दिया है. “मुझे निराशा है कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है और मैंने उन्हें 50% टैरिफ लगाकर बता दिया है. लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी रिश्ते अच्छे हैं. वह कुछ महीने पहले यहां आए थे, हम रोज गार्डन गए थे... हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी..."

इससे पहले, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान वाशिंगटन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच यह संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे दोनों देश एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जो हमारे साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित है."

उन्होंने कहा, "इस साझेदारी ने कई बदलावों और चुनौतियों का सामना किया है. हम उस महत्वपूर्ण एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसके लिए हमारे दोनों देश प्रतिबद्ध हैं और हमें उम्मीद है कि आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर संबंध आगे बढ़ते रहेंगे."

