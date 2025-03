MP: माधव राष्ट्रीय उद्यान बना देश का 58वां टाइगर रिजर्व, PM मोदी ने सराहना की

भारत के वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मध्य प्रदेश को अपना नौवां बाघ अभयारण्य प्राप्त हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को लेकर उत्साह जताया है, जिससे देश की समृद्ध जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता एक बार फिर साबित हुई है. पीएम मोदी ने इसे वन्यजीव प्रेमियों के लिए आश्चर्यजनक खबर बताते हुए भारत की जानवरों की रक्षा करने की परंपरा पर गर्व जताया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वन्य जीव विविधता से समृद्ध है और यहां की संस्कृति वन्य जीवों का सम्मान करती है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, "वन्यजीव प्रेमियों के लिए आश्चर्यजनक खबर! भारत वन्य जीव विविधता और वन्य जीवों का जश्न मनाने वाली संस्कृति से धन्य है. हम हमेशा जानवरों की रक्षा करने में सबसे आगे रहेंगे."

Amazing news for wildlife lovers! India is blessed with wildlife diversity and a culture that celebrates wildlife. We will always be at the forefront of protecting animals and contributing to a sustainable planet. https://t.co/7f397FCJNx