पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर की गणेश पूजा, सियासत हुई तेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा के लिए जाने के वीडियो को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. विपक्षी नेताओं ने इस मुलाकात की आलोचना की है, जिसमें से एक ने कहा कि इससे "असहज संदेश" जाता है. इसपर सत्तारूढ़ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है और कई मौकों पर न्यायाधीश और राजनेता एक मंच पर साथ-साथ बैठते हैं.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गणेश पूजा के लिए चीफ जस्टिस के दिल्ली स्थित घर पर गए थे, जहां उन्होंने और उनकी पत्नी कल्पना दास पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तस्वीर शेयर की जिसमें वह, चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी गणेश जी की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने पोस्ट में लिखा, "सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के घर पर आज गणेश पूजा में शामिल होने का मौका मिला. भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें."

शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि इस तरह की मुलाकातें संदेह पैदा करती हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच झगड़े से जुड़े मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए. संजय राउत ने कहा, "देखें, यह गणपति महोत्सव है. अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने लोगों के घर गए? मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है. दिल्ली में कई जगह पर गणेश महोत्सव मनाया जाता है लेकिन पीएम केवल चीफ जस्टिस के घर गए और चीफ जस्टिस और पीएम ने साथ में आरती की. ईश्वर के बारे में हमारा ज्ञान ऐसा है कि अगर संविधान के रक्षक राजनीतिक नेताओं से इस तरह मिलते हैं, तो लोगों को संदेह होता है."

उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परंपरा है कि ऐसे मामलों में यदि कोई पक्ष है और न्यायाधीश का उससे कोई संबंध है या ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उससे कोई संबंध है तो वह स्वयं को उस मामले से अलग कर लेता है. इसलिए मेरा मानना ​​है कि चंद्रचूड़ साहब को स्वयं को इससे अलग कर लेना चाहिए."

संजय राउत की पार्टी सहयोगी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रधानमंत्री के सीजेआई के घर जाने पर एक पोस्ट किया और सेना बनाम सेना मामले में बार-बार स्थगन की ओर इशारा किया. अपनी पोस्ट में प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, "ठीक है... उम्मीद करती हूं कि त्योहार खत्म होने के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 की घोर अवहेलना मामले में स्वतंत्र रूप से सुवनाई कर पाएंगे... नहीं रुको, चुनाव आने वाले हैं और इसे एक बार फिर आगे के लिए स्थगित किया जा सकता है."

आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि हर संस्था की स्वतंत्रता सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होती, बल्कि उसे देखा जाना चाहिए. "गणपति पूजा एक निजी मामला है, लेकिन आप कैमरा लेकर जा रहे हैं. इससे जो संदेश जाता है, वह असहज करने वाला है. भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री बड़े व्यक्तित्व वाले हैं. इसलिए अगर वे इन तस्वीरों को सार्वजनिक करने के लिए सहमत हो गए तो हम क्या कह सकते हैं.

इसपर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष की आलोचना पर निशाना साधते हुए कहा कि 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन शामिल हुए थे.

पूनावाला ने कहा, "गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है. कई अवसरों पर न्यायपालिका और राजनेता मंच साझा करते हैं. शुभ कार्यों, विवाह, कार्यक्रमों में - लेकिन अगर प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर में पूजा में शामिल होते हैं, तो उद्धव सेना के सांसद मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की ईमानदारी पर संदेह करते हैं. कांग्रेस का तंत्र सर्वोच्च न्यायालय पर उसी तरह हमला करता है जैसे राहुल गांधी ने अतीत में किया था." उन्होंने कहा कि यह "न्यायालय की शर्मनाक अवमानना ​​और न्यायपालिका का दुरुपयोग है."