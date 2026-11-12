पीएम नरेंद्र मोदी के 13 नवंबर को कर्नाटक दौरे से पहले बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. नेपाल में सुबह-सुबह 4.9 रही तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. अमेरिका के ब्रुकलिन की एक इमारत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और 17 लोग जख्मी हुए हैं. सऊदी अरब में हूतियों ने ड्रोन अटैक कर पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाने का दावा किया है. उत्तराखंड में 10 IAS और 20 PCS अफसरों का ट्रांसफर हुआ है. वहीं कई जिलों के CDO बदले गए हैं. 24 नवंबर को काशी में देव दीपावली के मौके पर घाट 11 लाख दीयों से रोशन होंगे.पीएम मोदी ने श्रेष्ठ व्यक्ति को लेकर संदेश देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया है.वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि एनवीडिया का बोर्ड जेनसन हुआंग को हटाने की तैयारी कर रहा है.जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दच्छन से लापता दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. सोनिया गांधी की किताब लगातार चर्चा में बनी हुई है.

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