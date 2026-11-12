एनवीडिया के CEO का एक और अफेयर आया सामने, कौन है वह कर्मचारी जिसके साथ होटल में पकड़े गए थे जेनसन हुआंग?

दुनिया में AI चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी Nvidia के बॉस के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं. उनका एक और अफेयर सामने आ गया है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग, जो एलिस हुआंग के साथ अपने एक्स्ट्रामैरिटल संबंधों को लेकर जांच के दायरे में हैं, उनका एक और अफेयर भी था. एलिस हुआंग एक चीनी एग्जीक्यूटिव हैं, जिन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बीजिंग का जासूस माना है. अब रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन हुआंग का यह दूसरा अफेयर अपने ही नीचे काम करने वाली कर्मचारी के साथ था, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करती थी.

रिपोर्ट में बताया गया है कि यह रिलेशनशिप पहले सामने नहीं आया था. यह अफेयर एनवीडिया में हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ था, जो हुआंग को सीधे रिपोर्ट करने वाले लगभग 60 कर्मचारियों में से एक हैं.

किम्बर्ली पॉवेल कौन हैं?

एनवीडिया की वेबसाइट के मुताबिक, 48 साल की किम्बर्ली पॉवेल 2008 में कंपनी से जुड़ी थीं. वह दुनिया भर में कंपनी के हेल्थकेयर बिजनेस को संभालती हैं. इस काम के तहत मेडिकल इमेजिंग, दवाओं की खोज और स्वास्थ्य सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली AI तकनीक और सॉफ्टवेयर पर काम किया जाता है.

इससे पहले, पॉवेल कंपनी में उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े कारोबार की जिम्मेदारी संभालती थीं. इसके अलावा, वह कंपनी के प्रचार से जुड़े कार्यक्रमों, एनवीडिया AI लैब्स और एनवीडिया इनसेप्शन प्रोग्राम का नेतृत्व भी कर चुकी हैं.

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि पॉवेल ने एनवीडिया में लगातार तरक्की की है. उन्होंने कंपनी में मेडिकल इमेजिंग उपकरणों के लिए एनवीडिया GPU को एक एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी के साथ शुरुआत की थी. 2016 में उन्हें 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस डेवलपमेंट' के सीनियर डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया. 2017 के आखिर तक, उन्हें हेल्थकेयर का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया.

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, पॉवेल दुनिया भर में होने वाले टेक्नोलॉजी सम्मेलनों में हिस्सा लेती थीं और कंपनी की ओर से भाषण देती थीं. मार्च में, वह सैन होज में आयोजित एनवीडिया के सालाना डेवलपर सम्मेलन, GTC में शामिल हुईं. वहां उन्होंने हेल्थकेयर और बायोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए AI के इस्तेमाल पर बात की. अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने हुआंग (Huang) के कार्टून चित्रों का भी इस्तेमाल किया.

सम्मेलन के दौरान, एनवीडिया के अधिकारी पास के एक होटल में रुके थे. बताया जाता है कि वहां 63 वर्षीय हुआंग और पॉवेल को एक-दूसरे के साथ अंतरंग अवस्था में देखा गया. वहां मौजूद एक व्यक्ति ने इस संदिग्ध घटना को कैमरे में कैद कर लिया. घटना की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को बताया कि हुआंग की सुरक्षा टीम ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे एक 'नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट' (गोपनीयता समझौता) पर हस्ताक्षर करवाए.

हुआंग और पॉवेल, दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं और दोनों के पार्टनर कोई और हैं.

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, एनवीडिया से जुड़ने से पहले, पॉवेल ने जनवरी 1999 से अप्रैल 2003 तक 'डोम इमेजिंग सिस्टम्स' (DOME Imaging Systems) में हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया था. इसके अलावा, उन्होंने 'प्लानर सिस्टम्स, इंक.' (Planar Systems, Inc.) के मेडिकल बिजनेस यूनिट में भी काम किया, जहां वह पांच साल से कुछ अधिक समय तक रहीं.

अब तक दो अफेयर का खुलासा

यह दूसरा मामला तब सामने आया है, जब हुआंग ने सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी 'मेगास्पीड' की सीनियर एग्जीक्यूटिव, एलिस हुआंग के साथ अपने रिश्ते की बात स्वीकार की है. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 और 2025 में ताइपे में इन दोनों की एक साथ तस्वीरें ली गई थीं. खबरों के मुताबिक, इस साल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक मेमो जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एलिस हुआंग चीन के लिए जासूस के तौर पर काम करती थीं.

फिर एनवीडिया के CEO ने रविवार को कंपनी के कर्मचारियों को भेजे एक नोट में एलिस हुआंग के साथ अपने रिश्ते की बात कबूल की. ​​उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है. अब इस दूसरे अफेयर के सामने आने के बाद, एनवीडिया का बोर्ड हुआंग को पद से हटाने की तैयारी कर रहा है.

'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया है कि कंपनी का बोर्ड बुधवार तक बैठक कर सकता है, जिसमें हुआंग के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें | nVIDIA CEO से रिश्तों से पहले ऐलिस हुआंग कौन थी? अतीत भी कम चौंकाने वाला नहीं

कंपनी के लिए बड़ा झटका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंडस्ट्री में तेजी के कारण एनवीडिया के शेयरों की कीमत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है. इस बीच, हुआंग को व्हाइट हाउस के कार्यक्रमों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बार-बार देखा गया है. पिछले महीने ही, उन्होंने ट्रंप के हाथों 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस' (विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पदक) स्वीकार किया था. हुआंग दुनिया के उन सबसे प्रभावशाली टेक लीडर्स में शामिल थे जिन्होंने AI से जुड़े संभावित खतरों को देखते हुए खुद ही नियम तय करने का वादा किया था. इनमें एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं. वहीं, ट्रंप ने AI पर सरकारी निगरानी की मांग को खारिज कर दिया था और उन चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि यह टेक्नोलॉजी मानवता का अस्तित्व मिटा सकती है.

एनवीडिया के शेयरधारकों ने हुआंग और AI चिप बनाने वाली इस कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है. उनका आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों से इस रिश्ते के बारे में जानकारी छिपाई. हुआंग द्वारा इस रिश्ते को स्वीकार करने के बाद से, हाल के दिनों में एनवीडिया के शेयरों में भारी गिरावट आई है.

यह भी पढ़ें | Nvidia CEO को पद से हटाने की तैयारी; WSJ की रिपोर्ट का दावा- जेनसन हुआंग पर बोर्ड का फैसला जल्द