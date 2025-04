भारत की ग्रोथ में तुष्टिकरण की राजनीति बड़ी चुनौती...: राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी

पीएम मोदी ने नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत समिट को संबोधित किया. इस समिट में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां दशकों तक एक प्रवृत्ति चली. राष्ट्रीय चुनौतियों को पहचानने के बजाय उन्हें राजनीतिक कालीन के नीचे छिपा दिया गया है. लेकिन अब समय आ गया है कि हम ऐसे मुद्दों से भी आंख ना चुराए. 21वीं सदी की पीढ़ियों को हम बीसवीं सदी की राजनीतिक भूलों का बोझ नहीं दे सकते हैं. भारत की ग्रोथ में तुष्टिकरण की राजनीति एक बहुत बड़ी चुनौती रही है.

Appeasement politics stands in complete contradiction to the idea of true social justice. pic.twitter.com/IdE82IGZ3I