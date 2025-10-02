गांधी जी और शास्त्री जी को याद करने से लेकर विकसित भारत की बात तक... पीएम मोदी ने कुछ यूं दी श्रद्धांजलि

आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता को याद करते हुए दो अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है किलाल बहादुर शास्त्री जी एक असाधारण राजनेता थे जिनकी ईमानदारी, विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने चुनौतीपूर्ण समय सहित भारत को मजबूत किया. उन्होंने अनुकरणीय नेतृत्व, शक्ति और निर्णायक कार्रवाई का परिचय दिया. 'जय जवान जय किसान' के उनके आह्वान ने हमारे लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई. वह हमें एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास में प्रेरित करते रहते हैं.

Shri Lal Bahadur Shastri Ji was an extraordinary statesman whose integrity, humility and determination strengthened India, including during challenging times. He personified exemplary leadership, strength and decisive action. His clarion call of ‘Jai Jawan Jai Kisan' ignited a… pic.twitter.com/p9zaMRh3xC — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025

वहीं, पीएम मोदी ने दूसरे पोस्ट में कहा कि गांधी जयंती प्यारे बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने के बारे में है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी. उन्होंने प्रदर्शित किया कि कैसे साहस और सरलता महान परिवर्तन के साधन बन सकते हैं. वह लोगों को सशक्त बनाने के लिए सेवा और करुणा की शक्ति को आवश्यक साधन मानते थे. हम विकसित भारत के निर्माण के अपने प्रयास में उनके मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे.

Gandhi Jayanti is about paying homage to the extraordinary life of beloved Bapu, whose ideals transformed the course of human history. He demonstrated how courage and simplicity could become instruments of great change. He believed in the power of service and compassion as… pic.twitter.com/LjvtFauWIr — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025

आज ही विजयादशमी का भी पावन पर्व है. पीएम मोदी ने देशवासियों को इसकी भी शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है.

देशभर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले. देशभर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.