विज्ञापन
विशेष लिंक

गांधी जी और शास्त्री जी को याद करने से लेकर विकसित भारत की बात तक... पीएम मोदी ने कुछ यूं दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गांधी जयंती प्यारे बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने के बारे में है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी.

Read Time: 2 mins
Share
गांधी जी और शास्त्री जी को याद करने से लेकर विकसित भारत की बात तक... पीएम मोदी ने कुछ यूं दी श्रद्धांजलि
पीएम मोदी ने गांधी जयंती पर बापू को कुछ यूं किया याद
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की
  • पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, विनम्रता और नेतृत्व क्षमता को याद किया
  • पीएम मोदी ने गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों को मानव इतिहास में परिवर्तनकारी बताया और उनकी सेवा को महत्व दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता को याद करते हुए दो अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है किलाल बहादुर शास्त्री जी एक असाधारण राजनेता थे जिनकी ईमानदारी, विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने चुनौतीपूर्ण समय सहित भारत को मजबूत किया. उन्होंने अनुकरणीय नेतृत्व, शक्ति और निर्णायक कार्रवाई का परिचय दिया. 'जय जवान जय किसान' के उनके आह्वान ने हमारे लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई. वह हमें एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास में प्रेरित करते रहते हैं. 

वहीं, पीएम मोदी ने दूसरे पोस्ट में कहा कि गांधी जयंती प्यारे बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने के बारे में है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी. उन्होंने प्रदर्शित किया कि कैसे साहस और सरलता महान परिवर्तन के साधन बन सकते हैं. वह लोगों को सशक्त बनाने के लिए सेवा और करुणा की शक्ति को आवश्यक साधन मानते थे. हम विकसित भारत के निर्माण के अपने प्रयास में उनके मार्ग का अनुसरण करते रहेंगे. 

आज ही विजयादशमी का भी पावन पर्व है. पीएम मोदी ने देशवासियों को इसकी भी शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले. देशभर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gandhi Jayanti, PM Modi, Vijyadashmi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com