प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्‍ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे. वहीं, अजमेर दरगाह से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है. राहुल गांधी कल यूपी की सुल्‍तानपुर अदालत में पेश हुए थे, आज वह आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में महाराष्‍ट्र की भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे. प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में HCL-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रखेंगे. वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सभाओं को भी संबोधित करेंगे. नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज आखिरी दिन है. उधर, टी20 वर्ल्‍डकप में आज से सुपर-8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं. सुपर-8 के पहले मुकाबले में आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा.

