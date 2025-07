थोड़ी देर में गर्जना होगी... ममता के बंगाल में कौन-सा सियासी सिक्सर मारने वाले हैं पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5, 400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्गापुर की जनसभा में कहा कि बंगाल में लोकार्पण की गई विकास परियोजनाएं संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी.विकसित भारत' को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, बुनियादी ढांचा इसका प्रमुख पहलू है.

Speaking at the launch of various development works in Durgapur, West Bengal. These key projects in oil and gas, power, rail and road sectors will boost the region's infrastructure and connectivity. https://t.co/IDvmIEfERR