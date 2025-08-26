PM मोदी ने गुजरात में EV प्लांट को दिखाई हरी झंडी, 100 देशों को निर्यात होंगे वाहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) ‘ई-विटारा' को हरी झंडी दिखाई. इसके साथ ही 100 से अधिक देशों के लिए इसके निर्यात की औपचारिक शुरुआत हो गई है. इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है. इस उपलब्धि के साथ, भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा.

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi flags off the 'e-VITARA', Suzuki's first global strategic Battery Electric Vehicle (BEV), at the Suzuki Motor plant in Hansalpur, Ahmedabad. The Made-in-India BEVs will be exported to more than one hundred countries, including… pic.twitter.com/ZVuVZqxiAe — ANI (@ANI) August 26, 2025

Maruti E-Vitara में क्या-क्या है फीचर्स

Maruti E-Vitara को आधुनिक तकनीक और प्रीमियम सुविधाओं से लैस किया गया है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ दी गई है, जो केबिन को खुला और हवादार बनाएगी. गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ड्राइविंग को और आरामदायक बनाएंगे.

सुरक्षा के लिहाज से E-Vitara किसी से कम नहीं है. इसमें 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये फीचर्स न केवल ड्राइवर बल्कि पैसेंजर की भी सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं.

