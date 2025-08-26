विज्ञापन
PM मोदी ने गुजरात में EV प्लांट को दिखाई हरी झंडी, 100 देशों को निर्यात होंगे वाहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता के केंद्र बनने की दिशा में आज एक विशेष दिन है.

PM मोदी ने गुजरात में EV प्लांट को दिखाई हरी झंडी, 100 देशों को निर्यात होंगे वाहन
  • PM मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा का शुभारंभ किया।
  • ई-विटारा का निर्यात सौ से अधिक देशों के लिए औपचारिक रूप से शुरू हो गया है।
  • प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह गुजरात के हंसलपुर में  मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) ‘ई-विटारा' को हरी झंडी दिखाई. इसके साथ ही  100 से अधिक देशों के लिए इसके निर्यात की औपचारिक शुरुआत हो गई है. इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है. इस उपलब्धि के साथ, भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा.

Maruti E-Vitara में क्या-क्या है फीचर्स

Maruti E-Vitara को आधुनिक तकनीक और प्रीमियम सुविधाओं से लैस किया गया है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ दी गई है, जो केबिन को खुला और हवादार बनाएगी. गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ड्राइविंग को और आरामदायक बनाएंगे. 

सुरक्षा के लिहाज से E-Vitara किसी से कम नहीं है. इसमें 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये फीचर्स न केवल ड्राइवर बल्कि पैसेंजर की भी सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं. 
 

