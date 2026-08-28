PM मोदी ने Gen-Alpha संग मनाया रक्षाबंधन, राहुल गांधी की भी खास पोस्ट; PHOTOS

रक्षाबंधन के पर्व पर देशभर में हर्षोल्लास का माहौल है. आम आदमी तो रक्षा के इस त्योहार को मना ही रहा है, नेता भी सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट साझा कर शुभकामनाएं दे रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जेन जी-अल्फा के साथ इस बार का रक्षाबंधन मनाया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बच्चों के साथ इस बार का रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. कई सारी तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- इस त्योहार के जरिए प्यार और भाइचारे का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाए. सभी की जिंदगियां खुशियां आएं.
Some memorable moments from Raksha Bandhan celebrations at 7, Lok Kalyan Marg.— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2026
May this festival deepen the bonds of affection and harmony.
May it bring happiness and prosperity to everyone. pic.twitter.com/8vpTrfDeIY
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्नेहबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया. इस मौके पर छोटी बच्चियों ने सीएम योगी की कलाई पर राखी बांधी और बदले में मुख्यमंत्री ने उन्हें भेट स्वरूप उपहार दिया.
पावन पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर लखनऊ में आयोजित 'स्नेहबंधन' कार्यक्रम में...https://t.co/KQVpTSVGrB— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 28, 2026
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बहन और सांसद प्रियंका गांधी के साथ अपनी सुंदर तस्वीर साझा की और पूरे देश को रक्षाबंधन की बधाई दी.
रक्षाबंधन की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 28, 2026
स्नेह के धागों से बंधा भाई-बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और भी मजबूत हो। pic.twitter.com/Ccqn7JqHyU
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राजस्थान के कोटा स्थित अपने संसदीय क्षेत्र में रक्षाबंधन मनाया. उन्हें कई महिलाओं ने राखी बांधी.
#WATCH | कोटा, राजस्थान: रक्षा बंधन के अवसर पर महिलाओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राखी बांधी। pic.twitter.com/bxUeQJAzix— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2026
इसी तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ी धू्म-धाम से रक्षाबंधन का यह त्योहार मनाया. खटीमा जिले में उन्हें कई महिलाओं ने राखी बांधी.
#WATCH खटीमा: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा बंधन कार्यक्रम में भाग लिया। pic.twitter.com/fF6I4vlj54— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2026
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी एलजेपी आर सांसद शांभवी चौधरी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. शांभवी ने बाद में बताया भी कि वे कई सालों से चिराग पासवान को ऐसे ही राखी बांध रही हैं.
#WATCH पटना, बिहार: LJP(R) सांसद शांभवी चौधरी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को राखी बांधी। pic.twitter.com/jJ0bgvX9f3— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2026
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ रक्षा का यह त्योहार मनाया. उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो चुका है.
#WATCH दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। महिला मोर्चा की सदस्यों ने नितिन नवीन को राखी बांधी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2026
(सोर्स: भाजपा) pic.twitter.com/Lz70srEWYg
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी छात्रों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. राजधानी दिल्ली में उन्होंने इस पर्व को मनाया.
#WATCH | दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। pic.twitter.com/6XQRE5zI0n— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2026
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