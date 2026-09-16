पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा, मंत्री बोले- वह युवा नेताओं के लिए प्रेरणा हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर देशभर में तैयारियां तेज हैं. भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा, संकल्प और सुशासन' अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. इस बीच महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत भाजपा शासित राज्यों में विशेष तैयारियां चल रही हैं.

युवा नेताओं के लिए प्रेरणा हैं मोदी: योगेश कदम

महाराष्ट्र के खेड़, रत्नागिरी में मंत्री योगेश कदम ने प्रधानमंत्री को युवा नेताओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया. उन्होंने कहा, "हम जैसे युवा नेताओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एक प्रेरणा हैं. उनके सालों के अनुभव और काम करने के तरीके को देखते हुए मैं एक बात कहूंगा कि आज तक उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी या कोई भी अवकाश नहीं लिया है. जब हमारे पास मार्गदर्शन करने वाले इतने वरिष्ठ नेता हों तो हम जैसे युवा नेताओं के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें दिल से बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें समृद्ध और स्वस्थ जीवन दें."

एक महीने तक चलेगा ‘सेवा, संकल्प, सुशासन' अभियान

वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह ने लखनऊ में सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा बताई. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा, संकल्प, सुशासन' नाम से एक महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम को लगभग 13 अलग-अलग गतिविधियों में बांटा गया है."

वाराणसी से वडनगर तक निकलेगी बाइक रैली

मंत्री ने बताया, "इस अभियान की शुरुआत वाराणसी से होगी. कल वाराणसी से वडनगर तक 250 बाइक रैली का आयोजन होगा और हमारे युवा इसमें भाग लेंगे. विभिन्न जनपदों से वडनगर तक जाएंगे और वहां से वापस वाराणसी आएंगे." उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ में चार लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधियों का विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इसमें ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, मेयर और जिला पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे.

सेवा कार्यों पर रहेगा विशेष जोर

इसके अलावा दीप प्रज्ज्वलन, अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर जैसे कई सेवा कार्य किए जाएंगे. दयाशंकर सिंह ने कहा कि युवाओं के रोजगार और सुशासन के मुद्दे पर सरकार का फोकस है और विपक्ष की राजनीति के जवाब में यह सेवा अभियान जनता के बीच भाजपा की प्रतिबद्धता को दिखाएगा. बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा हर साल सेवा पखवाड़ा मनाती है, लेकिन इस बार इसे और बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की गई है.

यह भी पढ़ें- नंगे पैर स्कूल जाते थे मोदी और उनके दोस्त, बचपन के साथी दौलत खान ने सुनाए किस्से