Modi@75: तपस्वी से लेकर कर्मयोगी तक, 17 तस्वीरों में PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व कई आयामों से भरा हुआ है. कभी वह सेवक की तरह जनता की सेवा में जुटे दिखते हैं तो कभी तपस्वी की तरह राष्ट्रहित के लिए तपस्या करते नजर आते हैं. राजनीति में उनका सफर केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर वर्ग से गहरे जुड़ाव का प्रतीक रहा है. निर्णायक फैसलों से देश की दिशा बदलने वाले मोदी विकास पुरुष बनकर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं. किसान, युवा, महिलाएं और बच्चे हर किसी के लिए उनके पास कोई न कोई योजना और संवेदनशील दृष्टिकोण है. आत्मनिर्भर भारत से लेकर स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया से लेकर वैश्विक कूटनीति तक, मोदी हर रूप में सक्रिय हैं. यही वजह है कि देश उन्हें कभी सेवक, कभी दूरदर्शी नेता, तो कभी ग्लोबल लीडर के रूप में देखता है. जानिए उनके व्यक्तित्व के 17 आयाम...

तपस्वी मोदी: सादगी और कठोर अनुशासन से जीवन जीने वाले मोदी.

सेवक मोदी: पीएम बनने के बाद उन्होंने एक शब्द दिया- प्रधान सेवक. उन्हीं के शब्दों में- मैं स्वयं को 'प्रधान सेवक' मानकर अपनी जिम्मेदारी इसी भावना से निभा रहा हूं.

कर्मयोगी मोदी: दिन-रात राष्ट्रहित में जुटे मोदी, कर्म को ही धर्म और पूजा का स्वरूप मानते हैं. स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से उनके शब्द- 'मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, आपका साथी बनकर काम करने को तैयार हूं'

संकल्पित मोदी – लक्ष्य तय कर उसे पूरा करने तक अडिग रहने वाले मोदी, अटल संकल्प का प्रतीक हैं.

निर्णायक मोदी: कठिन हालात में भी साहसिक फैसले लेने वाले मोदी, निर्णायक नेतृत्व का उदाहरण हैं.

22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी. रणनीति वो तय करें, लक्ष्य वो तय करें, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया, जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था. सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुसकर के आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया. पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है. लालकिले से ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी

विकास पुरुष मोदी: विकास परियोजनाओं से देश की दिशा बदलने वाले मोदी, नए भारत के निर्माता माने जाते हैं.

बेटे मोदी: मां हीराबेन के प्रति सम्मान और स्नेह जताने वाले मोदी, बेटे की भूमिका में भावुक नजर आते हैं.

बच्चों संग बच्चे मोदी: बच्चों के बीच खेलते और उनसे जुड़ते मोदी, सहज और अपनत्व भरे नेता साबित होते हैं.

भाई मोदी: जनता को भाई की तरह साथ लेकर चलने वाले मोदी, अपनापन और भरोसा जगाते हैं.

स्टाइलिश मोदी: PM मोदी स्टाइल आइकन भी है. लेकिन इसमें भी एक सादगी होती है. जानिए उन्होंने अपने कपड़ों के बारे में क्या कहा था..

आत्मनिर्भर मोदी: ‘आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प से स्वदेशी पर भरोसा दिलाने वाले मोदी.

राष्ट्रभक्त मोदी: तिरंगे के सामने सीना तानकर खड़े मोदी, सच्ची राष्ट्रभक्ति का प्रतीक हैं.

दूरदर्शी मोदी: भविष्य की जरूरतों को पहचानकर योजनाएं बनाने वाले मोदी, दूरदर्शी नेतृत्व के धनी हैं.

डिजिटल मोदी: टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने वाले मोदी, आधुनिक भारत की तस्वीर गढ़ रहे हैं.

स्वच्छता मोदी: खुद झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने वाले मोदी, जनआंदोलन खड़ा कर चुके हैं.

किसान हितैषी मोदी: किसानों से सीधे संवाद करने वाले मोदी, योजनाओं के जरिए उन्हें सशक्त बना रहे हैं.

युवाओं के दोस्त मोदी: युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले मोदी, उनके लिए रोल मॉडल हैं.

ग्लोबल लीडर मोदी: विश्व मंच पर भारत की आवाज बुलंद करने वाले मोदी, ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से शुभकामनाएं पहुंच रही हैं. विदेशों में बसे भारतीय समुदाय ने विशेष कार्यक्रम और प्रार्थना सभाएं आयोजित कीं. विश्व नेताओं ने भी ट्वीट और संदेशों के जरिए मोदी को शुभकामनाएं दीं.अमेरिका, जापान, रूस और यूरोप के कई देशों से नेताओं ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और भारत की प्रगति के लिए शुभेच्छा व्यक्त की.