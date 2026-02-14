पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के दौरे पर जाएंगे और कई परियोजनाओं की सौगात देंगे. पीएम नेशनल हाईवे पर उत्तर-पूर्व का पहला हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे.उनका यह दौरा पूर्वोत्तर भारत के विकास को नई रफ्तार देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. इल बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज कराईकल, पुदुचेरी का दौरा करेंगे. शाह हेलीकॉप्टर से थिरुनल्लार पहुंचकर वहां से नगर निगम मैदान में जनसभा मको संबोधित करेंगे. इसके बाद वह थिरुनल्लार मंदिर भी जा सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह पूरी दुनिया में शांति ला रहे हैं. उन्होंने र्फ़ 10 महीनों में 8 युद्ध खत्म कराए, कुछ और युद्ध खत्म करने हैं, लेकिन विशेष तौर पर रूस-यूक्रेन बहुत भयानक है. वहां भी वह युद्ध समाप्ति तक पहुंच जाएंगे.यहां पढ़ें देश-दुनिया का हर अपडेट.

