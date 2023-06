Patna Meeting Live Update: "तय हुआ है, आम चुनाव 2024 मिलकर ही लड़ेंगे" : पटना में विपक्षी एकता पर महाबैठक

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 2024 में बीजेपी से मुकाबले के लिए अपने-अपने राज्यों में काम करते हुए एक साथ कैसे आगे बढ़ना है, इस पर एजेंडा तैयार करने के लिए हम जुलाई में शिमला में फिर से बैठक करेंगे.

#WATCH | "We will meet again in July in Shimla to prepare an agenda on how to move ahead together while working in our respective states to fight BJP in 2024," says Congress President Mallikarjun Kharge on the Opposition meeting in Patna. pic.twitter.com/cruKD6W8x8