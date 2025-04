जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भड़के यात्री, कहा- हमें न्याय चाहिए

कश्मीर घाटी में खराब मौसम के कारण शनिवार को हवाई यातायात पर असर पड़ा और श्रीनगर हवाई अड्डे पर छह उड़ानें रद्द कर दी गईं. उड़ानें रद्द किए जाने से एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया. साथ ही सोशल मीडिया पर कई सारी फोटो और वीडियो भी पोस्ट की, जिसमें टर्मिनल के अंदर बढ़ती भीड़ दिखाई दे रही थी. उड़ानें रद्द होने से अधिकतर यात्रियों की बस यही चिंता थी कि वो रात को कहां ठहरें. एक यात्री ने कहा, "मुझे रात के लिए ठहरने की जगह चाहिए क्योंकि उड़ान रद्द हो गई है. मेरे पास ठहरने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं. हमें न्याय चाहिए."

#WATCH | Jammu and Kashmir: Chaos at Jammu airport after multiple flights cancelled due to bad weather in Srinagar.



Connecting flights from Srinagar to other places are also delayed or cancelled. pic.twitter.com/QG3sLqAwFw