विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE
12 minutes ago
नई दिल्ली:

लोकसभा में ईरान-इजरायल युद्ध से पैदा हुए तेल-गैस संकट पर दिए भाषण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में भी अपनी बात रखेंगे. पीएम ने कल देशवासियों को कोरोना जैसा संकट आने पर फिर से तैयार रहने को कहा है. हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे दो और जहाज एलपीजी और कच्चा तेल लेकर होर्मुज स्ट्रेट से निकल चुके हैं. महिला आरक्षण के मुद्दे पर आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक होनी है.दिल्ली में आज बजट पेश किया जाएगा. दिल्लीवालों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पश्चिम बंगाल आएंगे. देश से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए एनडीटीवी हिंदी 

PM Modi Rajya Sabha Speech | Women Reservation Bill | India Bloc Meeting | Delhi Budget 2026 | Latest Live Updates | Breaking News

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Delhi Budget, PM Modi Rajya Sabha Speech, Delhi Budget 2026, INDIA Bloc Meet
Get App for Better Experience
Install Now