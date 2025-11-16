पुणे से गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी जुबैर हंगरगेकर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मिला पाकिस्तान का नंबर!

- पुणे में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादी जुबैर इलियास हंगरगेकर को न्यायिक हिरासत में 28 नवंबर तक भेजा गया है
- जुबैर के मोबाइल फोन में पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत के कुल पांच अंतरराष्ट्रीय नंबर पाए गए हैं
- पुराने और मौजूदा फोन में खाड़ी देशों और पाकिस्तान के नंबर दर्ज होने से अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर संदेह बढ़ा है
पुणे में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादी जुबैर इलियास हंगरगेकर को 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. उसके मोबाइल फोन की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे उसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर संदेह गहरा गया है. संदिग्ध आतंकवादी जुबैर हंगरगेकर के मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुल पांच अंतरराष्ट्रीय नंबर पाए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत शामिल हैं. उसके पुराने और इस्तेमाल किए जा रहे दोनों हैंडसेटों में खाड़ी देशों और पाकिस्तान के नंबर मिले हैं.
जुबैर इलियास हंगरगेकर के पुराने हैंडसेट में एक नंबर पाकिस्तान का, दो नंबर सऊदी अरब के, एक नंबर ओमान का और एक नंबर कुवैत का दर्ज है. उसके वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे मोबाइल फोन में भी एक नंबर ओमान का और चार नंबर सऊदी अरब के सेव्ड हैं. जब इन अंतरराष्ट्रीय नंबरों के बारे में पूछताछ की गई, तो हंगरगेकर ने जवाब दिया कि वह इन नंबरों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है.
जुबैर इलियास हंगरगेकर को आतंकवादी संगठन अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के समर्थन में जिहाद का प्रचार-प्रसार करके देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की गहन जांच जारी है.
