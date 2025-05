सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद J&K में ड्रोन अटैक, पाक की ओर से भारी गोलीबारी; सीमा से लगे शहरों में ब्लैकआउट

India-Pakistan Tension: सीजफायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से ड्रोन हमलों की खबर सामने आई है. एलओसी पर भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई. ऐसे में पाकिस्तान सीमा से सटे कई शहरों में ब्लैक आउट की घोषणा की गई है. सीजफायर की घोषणा से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली थी. लेकिन पाकिस्तान की ओर से फिर से नापाक हरकतें शुरू हो गई है.

हालांकि एक घंटे की हलचल के बाद ड्रोन अटैक की घटनाएं थम गई है. एलओसी पर फायरिंग भी बंद हो गई है. सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से कुछ ड्रोन आए थे. जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद थी. हालांकि पाकिस्तान की ओर से आए ये ड्रोन कुछ ही देर बाद वापस लौट गए.

भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में एयर डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया मंच पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है. श्रीनगर में कई धमाके सुने गए है.

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए सीजफायर पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा- जम्मू-कश्मीर में कोई सीजफायर नहीं है. श्रीनगर के बीचोबीच एयर डिफेंस यूनिट को एक्टिवेट कर दिया गया है.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW